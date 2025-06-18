НОК просить МОК підтримати відновлення пошкодженого РФ Київського спортивного ліцею

Національний олімпійський комітет України (НОК) просить Міжнародний олімпійський комітет (МОК) підтримати відновлення пошкодженого російським обстрілом Київського спортивного ліцею.

"14 червня 2025 року внаслідок чергового масованого ракетного удару країни-агресора по території України серйозних пошкоджень зазнав Київський спортивний ліцей — один із провідних закладів спортивної освіти України, який підготував десятки олімпійців та сотні чемпіонів світу та Європи. У зв’язку з цим президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт офіційно звернувся до президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха з проханням розглянути можливість надання фінансової допомоги на відновлення та ремонт ліцею", - йдеться в повідомленні НОК.

Зазначається, що Київський спортивний ліцей відіграє виняткову роль у системі олімпійської підготовки. Зокрема, за роки його діяльності підготовлено 96 учасників Олімпійських ігор, 159 чемпіонів світу, 96 чемпіонів Європи. Серед його вихованців –видатні спортсмени олімпійці Олександр Волков, Світлана Мазій, Марина Ткаченко, Ольга Зубарева, Ігор Нагаєв, Олена Яценко, Лариса Заспа, Анастасія Коженкова, Роман Гонтюк, Геннадій Білодід та багато інших.

"У зверненні до МОК Вадим Гутцайт зазначив, що загалом внаслідок повномасштабної війни, розв’язаної Росією, Україна втратила близько 600 спортсменів і тренерів, 772 спортивні об’єкти пошкоджено або знищено, зокрема 17 баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки", - йдеться в повідомленні.