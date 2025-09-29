Інтерфакс-Україна
11:49 29.09.2025

Представники місцевої влади презентують досвід України у подоланні викликів внутрішнього переміщення на міжнародному форумі

Представники Перечинської та Вознесенської міських рад поділяться досвідом інтеграції внутрішньо переміщених людей та ефективного розв’язання пов’язаних із цим проблем із делегатами з восьми країн світу.

Понеділок, 29 вересня 2025 р.

Цього тижня відбудеться III Міжрегіональний форум із питань законодавства та політики у сфері переміщення населення. У роботі форуму братимуть участь представники України, які матимуть змогу представити напрацювання, успішні рішення та виклики на шляху інтеграції внутрішньо переміщених людей.

Форум проходитиме з 1 по 3 жовтня в м. Сан-Ремо, Італія. Учасники від України – представники Перечинської (Закарпатська область) та Вознесенської (Миколаївська область) міських рад – ділитимуться досвідом із делегатами від 30 органів державної та місцевої влади з Гондурасу, Ефіопії, Колумбії, Мексики, Ніґерії, Пакистану, Сомалі та Філіппін.

У заході також візьме участь виконавча дирекорка БФ "Стабілізейшен суппорт сервісез", неурядової організації, яка опікується питаннями внутрішнього переміщення в Україні та підтримує Ради ВПО.

Форум проходитиме з ініціативи Спеціального доповідача ООН із питань про права внутрішньо переміщених осіб (ВПО), Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та Експертної групи з питань захисту ВПО у стінах Міжнародного інституту гуманітарного права в м. Сан-Ремо. Мета заходу – проаналізувати взаємозв’язок між державною політикою у сфері соціально-правового захисту й розв’язання проблем ВПО та її впровадженням на місцевому рівні.

"Форум став платформою, на якій країни-члени ООН, що стикаються з проблемами внутрішнього переміщення, можуть поділитися досвідом і перейняти корисні ідеї", – зазначила Паула Ґавірія Бетанкур, Спеціальний доповідач ООН із питань про права внутрішньо переміщених осіб. Вона додала: "У переміщених людей є вміння, креативність і мотивація, необхідні для активної участі в житті громад, які їх приймають. Ми можемо допомогти цим людям долучитися до розвитку економіки, культури й соціального життя на новому місці".

"Після повномасштабного вторгнення громади й місцева влада взяли на себе провідну роль у прийманні внутрішньо переміщених людей та радо зустріли тих, хто залишив усе й покинув власну домівку. У сотнях громад провідну роль у сприянні соціальній інтеграції ВПО відіграють Ради ВПО. Сподіваємося, що результати, досягнуті за допомогою цього важливого механізму, зможуть надихнути інших", – поділилася Ніна Шрепфер, заступниця представниці УВКБ ООН з питань захисту в Україні.

"Найбільшим викликом, який постає перед ВПО, є пошук нового житла. Це найскладніший етап на шляху до інтеграції. У Перечинській громаді на Закарпатті проблему нестачі житла вдалося розв’язати завдяки тісній співпраці з релокованими підприємствами. У ситуаціях, коли місцевій владі бракує ресурсів, допомогу надає бізнес – заради розвитку й спільного майбутнього", – розповідає Євгенія Гафіянич, заступниця голови Перечинської міської ради.

Наразі близько 3,8 мільйона українців є внутрішньо переміщеними людьми. Основною проблемою в громадах по всій Україні є забезпечення внутрішньо переміщених людей доступним житлом. Ще один виклик – підтримка й інтеграція представників найбільш вразливих груп з-поміж внутрішньо переміщених людей: людей похилого віку, маломобільних людей та людей з інвалідністю, які не лише покинули власні домівки, а ще й залишилися без звичних систем підтримки та спеціалізованого догляду.

Програма форуму охоплює виступи експертів, зустрічі робочих груп, пленарні засідання та неформальні обговорення. Заплановані заходи відбудуться за фасилітації членів Експертної групи з питань захисту ВПО, а також експертів УВКБ ООН та інших інституцій.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтеся до:

Глорії Моронто (медіакоординатор)
Електронна пошта: [email protected]
Електронна пошта: [email protected]

 

Теги: #увкбоон #внутрішньопереміщені #особи

