СБУ опублікувала перелік осіб, які потрапили до "церковного списку" санкцій РНБО

Служба безпеки України опублікувала повний список осіб, які за її подання потрапили під санкції Ради національної безпеки і оборони, затверджених указом президента Володимира Зеленського, повідомив прес-центр спецслужби.

"Загалом йдеться про 10 фігурантів, які є представниками УПЦ (МЦ) або тісно пов'язані із цією організацією", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, зокрема це Новинський Вадим Владиславович (клірик УПЦ); Лебідь Петро Дмитрович (митрополит Вишгородський та Чорнобильський Павло, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври); Швець Ростислав Пилипович (Лазар, митрополит Сімферопольський та Кримський); Удовенко Володимир Петрович (Платон, митрополит Феодосійський та Керченський); Опанасенко В'ячеслав Олександрович (єпископ Коктебельський Агафон); Овсянніков Олександр Олександрович (єпископ Джанкойський та Роздольський Олексій); Чернишов Костянтин Валерійович (єпископ Бахчисарайський Калленік); Таранов Олександр Борисович (архієпископ Ровеньківський та Свердловський Аркадій); Іванов Олег Олександрович (колишній митрополит Ізюмський та Куп'янський Єлисей); Масленников Олексій Олександрович (колишній митрополит Роменський та Буринський Йосип).

У СБУ зазначили, що більшість із них перебувають на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном.

"Фігуранти списків санкцій виступали з різними ініціативами, зокрема запропонували приєднати очолювані ними єпархії до рпц; погодилися на співпрацю з окупаційною владою; просувають проросійські наративи; виправдовують військову агресію Росії в Україні", - розповіли в СБУ.

Обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджуються строком на п'ять років та стосуватимуться блокування активів, обмеження торгових операцій, блокування виведення капіталів за межі України тощо. Крім того, всі вони втрачають державні нагороди України, а також інші форми нагородження.

"Тепер ці особи не зможуть купувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та права інтелектуальної власності", - наголосили у СБУ.

Як повідомлялося, Рада національної безпеки та оборони України ввела санкції щодо намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та колишнього народного депутата Вадима Новинського.

Раніше Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні та застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".