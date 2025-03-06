Екстрена грошова допомога від УВКБ ООН в Україні забезпечує швидку підтримку сім’ям, які постраждали від ракетних обстрілів або були змушені евакуюватись з прифронтових регіонів

Пункт екстреної грошової допомоги в Одесі.

©УВКБ ООН / Денис Ковальський

Минулого року понад 40 000 людей в Україні отримали екстрену грошову допомогу від Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) одразу після евакуації з прифронтових чи прикордонних районів чи внаслідок російських обстрілів, які пошкодили їхні домівки. Ця грошова підтримка допомогла їм оплатити продукти харчування, медичні послуги, переїзд до безпечніших районів, оренду чи ремонт житла.

Грошова допомога виявилася оптимальним способом надання життєво необхідної підтримки людям у кризових ситуаціях, дозволяючи їм самостійно вирішувати найнагальніші потреби. Водночас вона сприяє місцевій економіці, яка демонструє стійкість навіть в умовах війни, що триває.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке триває вже четвертий рік, спричинило масові руйнування, вимушене переміщення та втрати. Безперервні ракетні обстріли та атаки безпілотників руйнують будинки та критичну інфраструктуру. За даними нещодавно оприлюдненої Швидкої оцінки збитків і потреб, за останні три роки зруйновано 13% житлового фонду України, що вплинуло на близько 2,5 мільйона сімей. І руйнування тривають. Через активні бойові дії та наступальні операції люди продовжують залишати прифронтові райони, особливо в Донецькій, Харківській та Сумській областях. За останні шість місяців, за оцінками влади, понад 200 000 людей виїхали або були евакуйовані владою, волонтерами чи представниками громадянського суспільства.

«На тлі безперервних ракетних і авіаційних обстрілів житлових районів та посилення бойових дій, які змушують людей виїжджати та залишати свої домівки, пріоритетом УВКБ ООН є швидке та ефективне реагування для надання постраждалим життєво необхідної допомоги. Швидко надаючи екстрену грошову допомогу всього протягом кількох днів, УВКБ ООН забезпечує сім’ї засобами для придбання найнеобхіднішого, якщо всі їхні речі залишились вдома чи були знищені внаслідок обстрілів, або ж для тимчасової оренди житла. Ця допомога дозволяє людям пережити перші найважчі моменти, адаптуватися до нової реальності та зберегти відчуття гідності», – каже Представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.

У лютому 2024 року було створено програму екстреної грошової допомоги, щоб забезпечити ефективну альтернативу наданню допомоги в натуральній формі, як-от ковдри, матраци та гігієнічні набори, для людей, які щойно були переміщені або постраждали від повітряних атак. Щоб контролювати ефективність програми і витрачання коштів, УВКБ ООН провело опитування за участю 1291 сім’ї, які отримали екстрену грошову допомогу після обстрілів, і 1000 осіб, які евакуювалися з прифронтових районів.

Програма екстреної грошової допомоги була започаткована в лютому 2024 року як ефективна альтернатива наданню допомоги в натуральній формі, зокрема ковдр, матраців та гігієнічних наборів, людям, які щойно були вимушено переміщені або постраждали від ракетних обстрілів. Для моніторингу ефективності та використання коштів УВКБ ООН провело опитування 1 291 сім'ї, які отримали екстрену грошову допомогу після обстрілів, та 1 000 людей, які евакуювалися з прифронтових територій.

Результати підтверджують, що грошова допомога залишається найбільш затребуваним способом підтримки для людей, які постраждали від ракетних ударів та евакуації: 97% отримувачів задоволені нею, а 92% відзначили зручність і швидкість процесу отримання коштів. Евакуйовані здебільшого повідомили, що витрачають отримані кошти на їжу, оренду, медичні послуги та витрати, пов’язані з переїздом у безпечніші райони. Майже дві третини сімей, які отримали грошову допомогу після авіаударів, повідомили, що використовували гроші переважно на ремонт житла.

Екстрена грошова допомога доповнює наявну програму грошової допомоги УВКБ ООН в Україні, яка була започаткована одразу після повномасштабного вторгнення Росії, коли люди, що потребували допомоги, отримали перші грошові транзакції у березні 2022 року. Відтоді УВКБ ООН охопило близько 2,1 мільйона переміщених та постраждалих від війни людей в Україні різними видами одноразової грошової допомоги, включно з оплатою твердого палива та комунальних послуг, щоб допомогти зберігати тепло в будинках та створити зручні умови для проживання взимку, на загальну суму 610,5 мільйонів доларів США.

Програма грошової допомоги УВКБ ООН можлива завдяки щедрій підтримці державних і приватних донорів.