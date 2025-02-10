УВКБ ООН та Всесвітня Лютеранська Федерація відкривають підземні школи у Харкові, щоб відновити безпечний доступ до освіти

Шкільні аудиторії було відремонтовано УВКБ ООН та Всесвітньою Лютеранською Федерацією у бомбосховищі залізничного ліцею в Харкові.

© УВКБ ООН/Тетяна Курас

Харків, 10 лютого - Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у партнерстві з Всесвітньою Лютеранською Федерацією в Україні (ВЛФ), місцевою організацією «Спільна справа для людей» та у координації з міським головою Харкова Ігорем Тереховим сьогодні урочисто відкрили нові шкільні аудиторії у бомбосховищі залізничного ліцею у Харкові. Ця ініціатива підтримує пріоритети Уряду та Президента України щодо створення укриттів у школах, створюючи можливості для дітей навчатися в режимі офлайн.

Із відкриттям нових підземних шкіл по всій країні, зокрема в Харківській області, ця ініціатива спрямована на те, щоб діти могли безпечно навчатися офлайн, не перериваючи уроки через постійні повітряні тривоги та необхідність ховатися в укриттях.

Повномасштабне вторгнення спричинило руйнівні наслідки для освітньої інфраструктури України: понад 3600 навчальних закладів було пошкоджено, а близько 400 - повністю зруйновано. За даними ООН, діти у прифронтових регіонах проводять тисячі годин в укриттях і станціях метро під час повітряних тривог, а 70% з них наразі мають змогу відвідувати школу лише онлайн. Неможливість для більшості дітей відвідувати очну форму навчання ще більше впливає на їхнє самопочуття: 44% дітей повідомляють про проблеми з ментальним здоров’ям і соціалізацією.

У Харківській області, яка сильно постраждала від бойових дій, майже половину шкіл було пошкоджено або зруйновано. У відповідь на ці виклики нові підземні школи слугуватимуть безпечне середовище, де діти зможуть навчатися без постійного страху перед перериванням занять чи небезпекою. Укриття будуть оснащені сучасними меблями, навчальними матеріалами та електронними пристроями, створюючи комфортний, інклюзивний і доступний простір для різних вікових груп. Також передбачені зони відпочинку та інфраструктура, адаптована для дітей з інвалідністю, щоб підтримувати як навчальний процес, так і психосоціальний добробут.

"Кожна дитина в Україні має право на безпечне життя та навчання. Ця нова підземна школа є невеликим, але важливим внеском у реалізацію цього права для дітей, які роками були змушені навчатися онлайн, спочатку під час COVID-19, а потім після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Надзвичайно сумно, що нам доводиться будувати школи під землею, щоб діти могли користуватися своїм базовим правом на освіту, але, на жаль, такою є реальність в Україні, де майже щодня такі міста, як Харків, зазнають ракетних обстрілів. Разом з Харківською міською радою та Всесвітньою Лютеранською федерацією ми раді відкрити цей простір, де діти зможуть навчатися, спілкуватися зі своїми однокласниками та віднайти почуття надії, попри війну, що триває", - сказала Представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.

"Усі ми бережемо теплі спогади про шкільні роки. Але в Харкові після початку повномасштабного вторгнення тисячі дітей були позбавлені радості знайомств, спільних ігор та спілкування з учителями. Ця школа-укриття не лише гарантує безпечне середовище для офлайн-навчання, а й повертає відчуття нормальності, даючи дітям можливість зростати та здобувати знання навіть під час війни. Наша співпраця з УВКБ ООН, Харківською міською радою, Департаментом освіти Холодногірського району міста Харкова, Офісом реформ та нашими партнерами – громадською організацією «Спільна справа для людей» – допомогла забезпечити доступом до освіти та надії для понад 300 дітей та учителів. Це наша спільна перемога заради майбутнього дітей", – зазначив Представник ВЛФ в Україні Барнабаш Сатмарі.

“Війна змінила все. Замість того, щоб відкривати нові сучасні школи, ми змушені облаштовувати навчальні простори під землею. Це не вибір, а необхідність. Завдяки новій безпечній локації ще 300 учнів зможуть сісти за парти. Загальна кількість дітей Харкова, які навчаються в змішаному форматі, зросте до 7,5 тисяч. Це школярі, що вже чують голос вчителя не через екран, а безпосередньо поряд. Вони знову разом — спілкуються, дружать, сміються. І це безцінно, бо школа — це не лише про знання, а й про емоції, соціалізацію, підтримку. І ми розуміємо, що самі не впораємося. Лише завдяки нашим міжнародним партнерам, таким як УВКБ ООН, ми можемо продовжувати створювати такі простори, щоб дати можливість тисячам дітей мати майбутнє. Це шанс зберегти покоління, яке виросте сильним, освіченим і буде відновлювати свою країну. Дякуємо кожному, хто допомагає нам повертати малечі нормальне дитинство в цих складних умовах!” — зазначив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Школа на території Харківського професійного ліцею залізничного транспорту – одна з п’яти шкіл у Харківській області, які УВКБ ООН та ВЛФ у партнерстві з місцевою владою визначили для відновлення та реконструкції. Ще одна, шоста, підземна школа отримала підтримку у вигляді меблів та обладнання. Мета цієї ініціативи – створити безпечний простір для офлайн-навчання для 2 500 дітей, а також понад 400 учителів і працівників школи. Крім того, ця ініціатива допоможе й батькам, адже повернення дітей до навчання на повний день дає їм можливість працювати та забезпечувати свої родини.

На початку цього місяця в Піщанці відкрилася підземна школа, де вже навчаються близько 200 дітей. У найближчі місяці планується відкриття шкіл у Берестині, Мерефі та Лозовій.

Підтримка УВКБ ООН у створенні навчальних класів у підземних укриттях для забезпечення безпечного офлайн-навчання була узгоджена під час зустрічі Верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді з Президентом Володимиром Зеленським під час візиту комісара до України в липні 2024 року.