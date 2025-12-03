ESG Matters: як бізнесу зростати - Форум ГД ООН в Україні
Стійкість, людський капітал, етика та інклюзія стають новими вимірювачами успіху бізнесу. У світі, де ESG-принципи впливають на конкурентоспроможність, відповідальний підхід до ведення бізнесу стає нормою.
Україна не виняток. Ми маємо рухатися до глобальних стандартів у швидкому темпі: інвестувати в освіту, розвивати нові навички, створювати безбар’єрні середовища та переосмислювати роль бізнесу у відновленні країни.
Цей форум від Глобального договору ООН в Україні про компанії, які формують нові стандарти відповідального бізнесу.
Програма заходу: https://bit.ly/44dG43y.
У фокусі обговорень:
як великий бізнес і ММСП можуть інтегрувати ESG ефективно попри розмір компанії та ресурси;
- які навички потрібні командам, щоб підтримати економічне зростання та відбудову;
- як формувати корпоративну культуру, що працює на розвиток людей і компанії.
Форум об’єднає українські компанії, державні інституції, міжнародних партнерів і ММСП, щоб обговорити, як інвестиції у сталий розвиток, людей та етику стають драйвером зростання української економіки.
У програмі:
- панельні дискусії з практичними кейсами впровадження ESG від українських компаній;
- прем’єра документального серіалу «МИ» від ГД ООН в Україні про бізнес та права людини;
- презентація дослідження про виклики та потреби МСП у сфері ESG-стандартів
- презентація школи «ESG 360°», першої української платформи, що робить знання про ESG доступними для всіх.
Коли? 9 грудня 2025, 14:30-18:30
Де? Київ (точне місце проведення форуму повідомлять зареєстрованим)
Як взяти участь?
Участь у форумі безоплатна за умови попередньої реєстрації: https://bit.ly/4iaNDhr
Цей захід Глобального договору ООН в Україні — частина проєкту «Business & Human Rights Initiative: Для сталого та відповідального майбутнього», що реалізується у межах проєкту «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні», що фінансується урядом Японії та впроваджується Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (@UNDP Ukraine / ПРООН в Україні) в Україні.