ESG Matters: як бізнесу зростати - Форум ГД ООН в Україні

Стійкість, людський капітал, етика та інклюзія стають новими вимірювачами успіху бізнесу. У світі, де ESG-принципи впливають на конкурентоспроможність, відповідальний підхід до ведення бізнесу стає нормою.

Україна не виняток. Ми маємо рухатися до глобальних стандартів у швидкому темпі: інвестувати в освіту, розвивати нові навички, створювати безбар’єрні середовища та переосмислювати роль бізнесу у відновленні країни.

Цей форум від Глобального договору ООН в Україні про компанії, які формують нові стандарти відповідального бізнесу.

Програма заходу: https://bit.ly/44dG43y .

У фокусі обговорень:

як великий бізнес і ММСП можуть інтегрувати ESG ефективно попри розмір компанії та ресурси;

які навички потрібні командам, щоб підтримати економічне зростання та відбудову;

потрібні командам, щоб підтримати економічне зростання та відбудову; як формувати корпоративну культуру, що працює на розвиток людей і компанії.



Форум об’єднає українські компанії, державні інституції, міжнародних партнерів і ММСП, щоб обговорити, як інвестиції у сталий розвиток, людей та етику стають драйвером зростання української економіки.

У програмі:



панельні дискусії з практичними кейсами впровадження ESG від українських компаній;

прем’єра документального серіалу «МИ» від ГД ООН в Україні про бізнес та права людини;

презентація дослідження про виклики та потреби МСП у сфері ESG-стандартів

про виклики та потреби МСП у сфері ESG-стандартів презентація школи «ESG 360°» , першої української платформи, що робить знання про ESG доступними для всіх.



Коли? 9 грудня 2025, 14:30-18:30

Де? Київ (точне місце проведення форуму повідомлять зареєстрованим)

Як взяти участь?



Участь у форумі безоплатна за умови попередньої реєстрації: https://bit.ly/4iaNDhr