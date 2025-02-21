Мінкультури: уже 27 країн підтримали Декларацію посилення стійкості культсектору в Україні

Уже 27 країн підтримали Декларацію щодо посилення стійкості культурного сектору в Україні, яка була ухвалена на міжнародній конференції з питань культури України "Співпраця заради стійкості" на початку лютого в Ужгороді.

"Результатом конференції стало ухвалення "Декларації щодо посилення стійкості культурного сектору в Україні". Станом на 20 лютого 2025 року до Декларації приєдналося 27 країн", - йдеться у повідомленні.

Декларація щодо посилення стійкості культурного сектору в Україні передбачає: створення коаліції з протидії незаконному обігу культурних цінностей України; створення Українського фонду спадщини, який має відігравати ключову роль у фінансуванні та підтримці відновлення музеїв, реставрації культурних пам’яток; створення Платформи культурного відновлення.