Події

12:24 21.02.2025

Мінкультури: уже 27 країн підтримали Декларацію посилення стійкості культсектору в Україні

1 хв читати
Мінкультури: уже 27 країн підтримали Декларацію посилення стійкості культсектору в Україні

Уже 27 країн підтримали Декларацію щодо посилення стійкості культурного сектору в Україні, яка була ухвалена на міжнародній конференції з питань культури України "Співпраця заради стійкості" на початку лютого в Ужгороді.

"Результатом конференції стало ухвалення "Декларації щодо посилення стійкості культурного сектору в Україні". Станом на 20 лютого 2025 року до Декларації приєдналося 27 країн", - йдеться у повідомленні.

Декларація щодо посилення стійкості культурного сектору в Україні передбачає: створення коаліції з протидії незаконному обігу культурних цінностей України; створення Українського фонду спадщини, який має відігравати ключову роль у фінансуванні та підтримці відновлення музеїв, реставрації культурних пам’яток; створення Платформи культурного відновлення.

Теги: #культура #стійкість #декларація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:02 20.02.2025
Фармкомпанії - члени АВЛУ підписали декларацію про зниження цін на ліки

Фармкомпанії - члени АВЛУ підписали декларацію про зниження цін на ліки

09:48 18.02.2025
Точицький: прагнемо створити зрозумілі законодавчі та податкові механізми стимулювання бізнесу до підтримки культури

Точицький: прагнемо створити зрозумілі законодавчі та податкові механізми стимулювання бізнесу до підтримки культури

14:38 14.02.2025
Україна та Франція підписали декларацію щодо співпраці у сфері соцзахисту

Україна та Франція підписали декларацію щодо співпраці у сфері соцзахисту

11:15 08.02.2025
Мінкультури: уже 26 країн підтримали Декларацію посилення стійкості культсектору в Україні

Мінкультури: уже 26 країн підтримали Декларацію посилення стійкості культсектору в Україні

20:38 05.02.2025
Зеленський ухвалив санкції проти тіньового флоту РФ та викрадачів українських культурних цінностей – укази

Зеленський ухвалив санкції проти тіньового флоту РФ та викрадачів українських культурних цінностей – укази

20:18 12.12.2024
Берлінська декларація: Ми посилимо допомогу Україні, переговорів про мир не може бути без українців і європейців на їхньому боці

Берлінська декларація: Ми посилимо допомогу Україні, переговорів про мир не може бути без українців і європейців на їхньому боці

13:54 06.12.2024
Україна і Польща домовилися про розширення культурних обмінів

Україна і Польща домовилися про розширення культурних обмінів

11:24 29.11.2024
Держбюджет-2025 передбачає 11,3 млрд грн на фінансування культури

Держбюджет-2025 передбачає 11,3 млрд грн на фінансування культури

09:53 19.11.2024
Лідери G20 схвалюють конструктивні ініціативи щодо встановлення справедливого і міцного миру в Україні - декларація

Лідери G20 схвалюють конструктивні ініціативи щодо встановлення справедливого і міцного миру в Україні - декларація

07:54 09.11.2024
ЄС розраховує здійснити прорив у конкурентоспроможності - декларація

ЄС розраховує здійснити прорив у конкурентоспроможності - декларація

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі збито 6 крилатих ракет та 133 ворожих БпЛА

Зустрічі Трампа з Зеленським та Путіним відбудуться "дуже скоро" – Білий дім

Війська РФ за добу втратили 1300 осіб та 140 од. техніки - Генштаб

Макрон: мир в Україні не може бути припиненням вогню без гарантій безпеки

Трамп: головне - зупинити війну, будь то припинення вогню або прямий перехід до угоди

ОСТАННЄ

В столиці фіксується високий рівень забрудненості повітря

Невеликий сніг у східних, Сумській та Дніпропетровській областях у середу, на заході країни – 5-10° тепла

Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі збито 6 крилатих ракет та 133 ворожих БпЛА

Чисельність населення на підконтрольній території України сягає близько 31,5 млн людей

Міноборони створило ДП "Цифрова Армія" для допомоги військовим, цивільним і бізнесу

Кількість постраждали внаслідок ворожого обстрілу Херсону 24 лютого зросла до шести осіб

Франція пропонує Європі розширити свій ядерний щит, розмістивши ядерну зброю в Німеччині

Якщо перемир'я не буде дотримано, це буде найкращим доказом несерйозності Росії – Макрон

Через нічний ворожий авіаудар по Дергачах постраждали 4 жінки – Синєгубов

Окупанти обстріляли дев'ять населених пунктів Запорізької області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА