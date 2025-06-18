Київська ТПП провела бізнес-консультації для підприємців трьох областей у межах проєкту RUBA 2.0

Фото: https://www.facebook.com/kyivcci

Київська торгово-промислова палата надала індивідуальні консультації для представників малого та середнього бізнесу Київської, Чернігівської та Сумської областей у межах ініціативи RUBA 2.0. Захід відбувся в межах діяльності київського хабу Мережі Центрів інформаційної підтримки бізнесу, де КТПП виступає виконавчим партнером, повідомляється на сторінці Київської ТПП у соцмережах.

Метою консультацій було надання професійної підтримки підприємцям в умовах війни - зокрема аналіз бізнес-процесів, подолання наслідків кризи та посилення управлінських компетенцій. Тематика охоплювала фінанси, юридичні аспекти, стратегічний розвиток, цифрові рішення, маркетинг, кібербезпеку та грантові програми.

Підприємці мали можливість пройти до години індивідуальної консультації - офлайн або онлайн - залежно від потреб. Загалом 16 компаній отримали фахову підтримку, у межах якої відбулося 22 зустрічі з галузевими експертами.

"Київська ТПП реалізує проєкти разом із 14 партнерами у 12 регіонах країни, зокрема в межах мережі Центрів підтримки бізнесу. Минулого року ми втілили понад 90 проєктів за підтримки майже 40 донорів", - заявив перший віцепрезидент КТПП Володимир Коляденко.

Ініціатива "Стійкість ділової активності українського бізнесу 2.0" реалізується у співпраці з Міжнародною організацією з міграції (IOM) в межах проєкту "Життєздатність+" за фінансування уряду Німеччини через банк розвитку KfW.