Інтерфакс-Україна
Події
12:57 18.06.2025

Київська ТПП провела бізнес-консультації для підприємців трьох областей у межах проєкту RUBA 2.0

1 хв читати
Київська ТПП провела бізнес-консультації для підприємців трьох областей у межах проєкту RUBA 2.0
Фото: https://www.facebook.com/kyivcci

Київська торгово-промислова палата надала індивідуальні консультації для представників малого та середнього бізнесу Київської, Чернігівської та Сумської областей у межах ініціативи RUBA 2.0. Захід відбувся в межах діяльності київського хабу Мережі Центрів інформаційної підтримки бізнесу, де КТПП виступає виконавчим партнером, повідомляється на сторінці Київської ТПП у соцмережах.

Метою консультацій було надання професійної підтримки підприємцям в умовах війни - зокрема аналіз бізнес-процесів, подолання наслідків кризи та посилення управлінських компетенцій. Тематика охоплювала фінанси, юридичні аспекти, стратегічний розвиток, цифрові рішення, маркетинг, кібербезпеку та грантові програми.

Підприємці мали можливість пройти до години індивідуальної консультації - офлайн або онлайн - залежно від потреб. Загалом 16 компаній отримали фахову підтримку, у межах якої відбулося 22 зустрічі з галузевими експертами.

"Київська ТПП реалізує проєкти разом із 14 партнерами у 12 регіонах країни, зокрема в межах мережі Центрів підтримки бізнесу. Минулого року ми втілили понад 90 проєктів за підтримки майже 40 донорів", - заявив перший віцепрезидент КТПП Володимир Коляденко.

Ініціатива "Стійкість ділової активності українського бізнесу 2.0" реалізується у співпраці з Міжнародною організацією з міграції (IOM) в межах проєкту "Життєздатність+" за фінансування уряду Німеччини через банк розвитку KfW.

Теги: #київська_тпп #консалтинг #стійкість #коляденко #бізнес #ктпп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:49 03.06.2025
Шмигаль у Парижі провів зустрічі з представниками французького бізнесу

Шмигаль у Парижі провів зустрічі з представниками французького бізнесу

20:27 30.05.2025
Сенатор Грем очікує, що ділові стосунки між Україною та США будуть спрямовані на оборонну сферу

Сенатор Грем очікує, що ділові стосунки між Україною та США будуть спрямовані на оборонну сферу

19:01 30.05.2025
Бізнес має активно входити в освітнє середовище, передавати технології і формувати готового до роботи фахівця - думка

Бізнес має активно входити в освітнє середовище, передавати технології і формувати готового до роботи фахівця - думка

10:53 28.05.2025
Україна не може підтримувати бізнес США і країн Європи з РФ під час війни – Зеленський

Україна не може підтримувати бізнес США і країн Європи з РФ під час війни – Зеленський

10:00 28.05.2025
Готові до аудиту за європейськими правилами? Що змінюється для бізнесу в 2025 році?

Готові до аудиту за європейськими правилами? Що змінюється для бізнесу в 2025 році?

18:16 27.05.2025
Уряд подовжив термін пільгового кредитування з 2 до 5 років для бізнесу в зоні високого воєнного ризику

Уряд подовжив термін пільгового кредитування з 2 до 5 років для бізнесу в зоні високого воєнного ризику

17:35 23.05.2025
Представники ділових кіл Данії відвідали Україну для вивчення бізнес-можливостей – посольство

Представники ділових кіл Данії відвідали Україну для вивчення бізнес-можливостей – посольство

14:45 22.05.2025
Очільник Миколаївської ОВА закликав бізнес скористатися грантами, пообіцяв $1000 за повідомлення про хабар

Очільник Миколаївської ОВА закликав бізнес скористатися грантами, пообіцяв $1000 за повідомлення про хабар

20:03 20.05.2025
Посол США Девіс та віцепрем’єрка Стефанішина обговорили створення можливостей для американського бізнесу

Посол США Девіс та віцепрем’єрка Стефанішина обговорили створення можливостей для американського бізнесу

08:32 01.05.2025
Київський фаховий коледж зв’язку успішно пройшов акредитацію: підтвердження високих стандартів освіти

Київський фаховий коледж зв’язку успішно пройшов акредитацію: підтвердження високих стандартів освіти

ВАЖЛИВЕ

До 23 зросла кількість жертв російського ракетного удару по 9-поверхівці в Києві – ДСНС

Кількість жертв російської ракети у Солом'янському районі Києва зросла до 21 людини - КМВА

НВМК скасувало рішення про визначення "Будівельної фірми Паритетбудінвест" переможцем тендеру на будівництво 2-ї черги кладовища

Рада ухвалила закон про множинне громадянство

До 19 зросла кількість загиблих у Солом’янському районі, загалом у Києві вже 24 жертви – ДСНС

ОСТАННЄ

Закон про множинне громадянство визначає країни, громадянство яких несумісне з українським - нардеп

До 23 зросла кількість жертв російського ракетного удару по 9-поверхівці в Києві – ДСНС

Військовий з Черкащини наводив ворожі ракети на українських бійців у чотирьох областях - ДБР

МЗС України про вимогу РФ знищити надану зброю: Повна неадекватність

Київська влада відхилила другу петицію щодо Житнього ринку

Поліція ліквідувала масштабне підпільне виробництво анаболічних стероїдів

У Раду викликали Галущенка та Умєрова

Посадовці однієї з частин Нацгвардії за декілька років привласнили понад 11 млн грн

Рада ухвалила закон про реформу АРМА

В північно-східних районах України в найближчі дві доби очікуються короткочасні дощі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА