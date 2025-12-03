Прийомні батьки сформували вимоги до держави на форумі "Pro Батьківство"

Сьогодні в Україні чітко лунають сигнали про впровадження реформи системи догляду та підтримки дітей. Ця реформа є одним із ключових пріоритетів державної політики України на шляху до членства в Європейському Союзі, і спрямована на забезпечення того, щоб кожна дитина зростала у безпечному та сприятливому сімейному оточенні.

Про те, як підтримати сімейні форми виховання йшлося на форумі “Pro Батьківство”, який відбувся у Львові 2 та 3 грудня. Захід зібрав прийомних батьків та батьків-вихователів, фахівців соціальних служб, державних службовців, представників громадського сектору та правозахисників – всіх хто працює задля підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Подія об’єднала більше 150 учасників та стала практичним майданчиком для висвітлення нагальних потреб, які потребують змін зараз для того, щоб сімейні форми виховання продовжували розвиватися, забезпечуючи дітям належну підтримку, увагу і турботу. Організатором події вже третій рік поспіль стає МБО “БФ “СОС Дитячі Містечка” Україна. За результатами форуму напрацьовано резолюцію для внесення пропозицій щодо змін державної політики, законодавства, рішень органів місцевого самоврядування у напрямку підтримки та розвитку сімейних форм виховання, батьків, які є ключовим активом системи догляду і підтримки дітей.

Прийнявши Стратегію забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні, держава задекларувала, що до 2028 95% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, мають зростати у родині.

Водночас повномасштабне вторгнення росії спричинило зростання кількості дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей - сиріт. Станом на кінець 2025 року в Україні кількість таких дітей становила близько 61 тис., понад 90% із них -знаходяться у сімейних формах виховання.

За даними дослідження підтримки дітей у сімейних формах виховання МБО “БФ “СОС Дитячі Містечка” Україна прийомних батьків показують, що 21% батьків отримують низьку пенсію, а державної винагороди недостатньо для закриття базових потреб родини та відсутність системної підтримки. Це не мотивує молодь створювати нові прийомні родини, адже згідно з даними Державної статистики кількість родин щороку зменшується: в 2024 році налічувалось 1 287 дитячих будинків сімейного типу, в яких проживало 8 658 вихованців. У 2023 ці цифри були дещо більшими – 1299 ДБСТ та 8 930 дітей. Аналогічна ситуація зі зменшенням кількості дітей в прийомних сім'ях: у 2024 році було 2 789 закладів, в яких проживало 5 294 дитини, а у 2023 році було 2 796 заклади та 5 380 дітей відповідно.

Форум “Pro Батьківство. Підтримка батьків - турбота про дитину” був покликаний створити простір для живого та правдивого діалогу між усіма учасниками, головними з яких - самі батьки сімейних форм виховання та діти.

Директорка з розвитку програм МБО "БФ "СОС Дитячі Містечка" Україна Дар’я Касьянова, зазначила, що за результатами Форуму напрацьовано спільну резолюцію з практичними рекомендаціями для органів державної влади.

"Мета Форуму — підтримати прийомних батьків, батьків-вихователів та опікунів, дати їм простір озвучити свої щоденні виклики і ідеї як вони бачать рішення. Ми разом підготували резолюцію з ключовими практичними рекомендаціями.. Документ буде передано органам державної влади, місцевого самоврядування, партнерам із закликом оновити політику підтримки батьків які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ми зробимо все, щоб голос батьків сімейних форм виховання був почутий", — наголосила вона.

Своєю чергою голова Державної служби України у справах дітей Зозуля Валентина наголошує, що необхідно приділяти більшу увагу навчанню батьків-вихователів та підготовці таких родин. За її словами цього року 40 фахівців з 18 областей України та м. Києва успішно завершили навчальний курс та отримали сертифікати, що надають право здійснювати підготовку кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни/піклувальники, усиновлювачі та патронатні вихователі.

“У суспільстві досі існує стигма, що діти з інтернатних закладів не мають майбутнього. Суспільство не готове їх приймати, бо ці установки: “Ти не такий”, “В тебе погана генетика”, “Ти не зможеш” – спонукають плисти за течією. Діти з інтернатів втрачають себе без підтримки. Важливо, щоб люди знали, що таке інституція, розказувати, що в них є шанс на майбутнє”, – ділиться Ольга Крикота, мама-вихователька ДБСТ з Волинської області.