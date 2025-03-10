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11:36 10.03.2025

Кабмін направив 833 млн грн на придбання житла для понад 120 великих прийомних сімей у 2025р.

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Кабмін направив 833 млн грн на придбання житла для понад 120 великих прийомних сімей у 2025р.

Кабінет міністрів України направив 833 млн грн з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання житла для понад 120 дитячих будинків сімейного типу, які виховують від 5 до 10 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

"Безпечне сімейне середовище — це запорука того, що дитина гармонійно розвивається і отримує необхідні навички для дорослого життя. Велика прийомна сім’я дає турботу і підтримку одразу кільком дітям без батьківського піклування, зокрема і сімейним групам з кількох братів і сестер. А завдання держави — створити комфортні умови для таких родин, зокрема й забезпечити житлом", — йдеться у повідомленні Міністерства соціальної політики.

Відзначається, що насамперед житлом будуть забезпечені родини, для яких не встигли придбати будинки наприкінці минулого року, коли після атаки на держреєстри угоди купівлі-продажу тимчасово зупинились.

"Ухвалене рішення також сприятиме збільшенню кількості дитячих будинків сімейного типу в Україні: кошти будуть спрямовані на домівки для родин, які планується створити у 2025 році. Також житло отримають родини, переміщені через війну всередині країни, і родини, які планують повертатися в Україну з евакуації", - додали у відомстві.

Теги: #прийомна_родина #житло #сімї

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