10:37 02.10.2025

Кабмін підвищив виплати батькам-вихователям та прийомним батькам

Кабінет міністрів України підвищив виплати батькам-вихователям та прийомним батькам у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Реалізуємо принцип "гроші ходять за дитиною". Підвищуємо виплати батькам-вихователям та прийомним батькам у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях", - написала Свириденко в телеграм-каналі за результатами засідання уряду.

В свою чергу, як повідомив в телеграм-каналі народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), середньомісячний розмір виплат на одного з прийомних батьків буде: у 2026 році – 16 240,64 грн; у 2027 році – 16 992,16 грн; у 2028 році – 17 894,96 грн.

Середньомісячний розмір виплат на одного з батьків-вихователів одного дитячого будинку сімейного типу буде: у 2026 році – 52 782,08 грн; у 2027 році – 55 224,52 грн; у 2028 році – 58 158,62 грн.

