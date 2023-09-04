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10:39 04.09.2023

Голова ВАКС про "гучні прізвища": Ми не звертаємо уваги на інформаційний фон справ, які розглядаємо

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Голова ВАКС про "гучні прізвища": Ми не звертаємо уваги на інформаційний фон справ, які розглядаємо

Кримінальні провадження щодо відомих осіб і медіасупровід резонансних справ, які розглядає Вищий антикорупційний суд (ВАКС), стали системними, але судді не звертають уваги на інформаційний фон кримінальних проваджень, запевняє голова ВАКС Віра Михайленко.

В інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Михайленко розповіла, що в судових процесах і на стадії досудового розгляду, і під час розгляду справи по суті з прізвищами підозрюваних нерідко пов'язаний підвищений інтерес засобів масової інформації.

"Медійний супровід кримінальних проваджень у необхідному сторонам світлі - це не сьогоднішній тренд, але останнім часом набуває системного професійного характеру. Ми не звертаємо уваги на зовнішній інформаційний фон провадження", - наголосила голова ВАКС.

Михайленко додала: "У суддів інші завдання, ніж у сторін: не формувати думку про винуватість чи невинуватість конкретної особи, а розібратися в питанні, яке перебуває на розгляді. Це можливо лише в межах матеріалів, які надають сторони, на підставі позицій, висловлених у судових засіданнях, а не за їхніми межами".

Теги: #справи #михайленко #вакс #особи

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