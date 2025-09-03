Директор ДБР: Розслідуємо 2758 справ проти зрадників та колаборантів, більше половини з них стосується правоохоронців

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує 2 тис. 758 проваджень проти зрадників та колаборантів, 1591 провадження – щодо правоохоронців, 10 - щодо народних депутатів, 121 справа відкрита стосовно військовослужбовців, повідомив директор ДБР Олексій Сухачов.

"ДБР розслідує майже 2760 проваджень проти зрадників та колаборантів. 1300 справ уже передано до суду", - сказав директор ДБР в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив: "Боротьба зі зрадою та колабораціонізмом — це питання виживання держави. Кожен, хто свідомо став на бік ворога - працює проти України та причетний до знищення нашого народу".

Тому, за словами Сухачова, ДБР документує кожен факт, встановлює всіх причетних, щоб злочинці відповідали перед судом.

Директор ДБР уточнив, що з 2 тис 758 проваджень щодо злочинів проти національної безпеки переважна більшість — це факти державної зради (1 тисяча 893 провадження) та колабораційної діяльності (686 проваджень), ще 46 справ стосуються пособництва державі-агресору.

Сухачов розказав, що серед фігурантів таких справ — колишні та чинні посадовці найвищого рівня.

"Так, 10 проваджень розслідується щодо народних депутатів, одне провадження — щодо державного службовця категорії "А", 51 провадження стосується суддів, 1591 провадження — правоохоронців, ще 121 провадження відкрито стосовно військовослужбовців", - зазначив він.

"Це означає, що жоден статус чи посада не можуть стати індульгенцією для зради", - підсумував директор ДБР.