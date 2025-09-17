Кабмін ліквідував робочу групу з відшкодування завданих окупацією втрат і ще дві міжвідомчі комісії

Кабінет міністрів України ліквідував міжвідомчу робочу групу з питань відшкодування втрат, завданих тимчасовою окупацією частини території України і ще дві міжвідомчі комісії.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Рішенням також ліквідовані Міжвідомча комісія з питань відступу України від зобовʼязань за Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, і Міжвідомча комісія з питань узагальнення правової позиції держави щодо відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та підготовки консолідованої претензії України до РФ щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України.

Також внесено зміни до посадового складу Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх та Міжвідомчої робочої групи з проведення оцінки прогресу реалізації Національної стратегії у сфері прав людини.