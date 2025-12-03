Інтерфакс-Україна
14:30 03.12.2025

Ворог окупував три села біля Покровська та Гуляйполя за добу - DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти повністю зайняли села Балаган Гродівської громади Покровського району Донецької області, Солодке та Затишшя Гуляйпільської громади Пологівського району Запорізької області, а також мають просування у міській забудові Покровська, а також поблизу сусіднього села Новоекономічне та біля Гуляйполя.

"Ворог окупував Балаган, Солодке та Затишшя, а також просунувся у Покровську, поблизу Новоекономічного та Гуляйполя", - повідомляється в телеграм-каналі OSINT-проєкту DeepState в середу.

При цьому Новоекономічне та Покровськ на мапі DeepState показані як частково окуповані, частково у "сірій зоні".

На мапах Генерального штабу Збройних сил України станом на 8:00 середи Балаган показаний під контролем Сил оборони, Покровськ, Солодке, та Новоекономічне – на лінії зіткнення, Затишшя – як окуповане.

На мапах американського Інституту вивчення війни (ISW) за 2 грудня Солодке, Затишшя та Новоекономічне показані як повністю контрольовані ворогом, а Балаган, як і Покровськ – частково окупований, частково у "сірій зоні".

Гуляйполе цілком контролюється Силами оборони.

Площа контролю російських окупантів на гуляйпільському напрямку фронту зросла за добу на 7,21 кв км при зменшенні "сірої зони" на 6,85 кв км, на покровському площа окупації зросла на 8,45 кв км при зменшенні "сірої зони" на 8,93 кв км. У той же час "сіра зона" зросла на оріхівському (на 4 кв км), сіверському (на 8,87 кв км) та лиманському (на 5,37 кв км), де окупанти не збільшили зону сталого контролю.

Таким чином, за минулу добу площа ворожої окупації України збільшилась на 15,66 кв км на двох напрямках, а "сіра зона" сумарно зросла на 2,46 кв км.

Як повідомлялося, минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 13 кв. км щодоби, а "сіра зона" зменшувалася в середньому щодоби на 2,5 кв. км.

