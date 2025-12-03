Третій армійський корпус спростував заяви окупантів про їх прорив у Лимані Донецької області

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Заяви командування окупаційної армії РФ стосовно начебто прориву росіян у місті Лиман Донецької області не відповідають дійсності, йдеться в заяві Третього армійського корпусу Збройних сил України, підрозділи якого відбивають близько 40 ворожих штурмів на день на підступах до Лиману та не дозволяють противнику зайти до міста.

"ОФІЦІЙНО: так званий "прорив" росіян у Лимані — брехня вищого командування армії рф", - йдеться у заяві пресслужби корпусу у телеграм-каналі у середу у зв'язку з повідомленнями про те, що "начальник генштабу армії рф доповів путіну про прорив росії на Донеччині, де оборону утримують 63-тя та підрозділи 60-ї ОМБр Третього армійського корпусу".

"Підрозділи корпусу відбивають близько 40 ворожих штурмів на день на підступах до Лиману та не дозволяють противнику зайти до міста", — заявив командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, висловлювання якого наводить пресслужба корпусу.

Зокрема, за останній місяць ворог здійснив десяток спроб інфільтрації малими групами на околицях міста. І окупантів кожної з них було ліквідовано або взято в полон. Так, один із полонених росіян на відео, що супроводжує допис пресслужби, дякує російському воєнкору за "злив" у Телеграм їхніх позицій. "Ворога оперативно виявили наші бійці. Частину групи знищили на місці, а йому пощастило потрапити до полону і вижити", - зазначається у дописі пресслужби.

"За чотири роки Герасімов "спалив" свою армію, не взявши під повний контроль жодної української області. Тому поки наші підрозділи придушують у зародку будь-які спроби рф наблизитися до Лиману, він доповідає путіну про неіснуючі успіхи", - прокоментував командир 63-ї ОМБр, полковник Павло Юрчук.