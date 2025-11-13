Інтерфакс-Україна
14:37 13.11.2025

СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу за участь в окупації Херсона у 2022 році

Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще одного високопосадовця російської армії, який брав участь у тимчасовій окупації Херсонщини на початку повномасштабної війни – генерал-майора Олександра Корнєва, командира 7-ї десантно-штурмової (гірської) дивізії Південного військового округу РФ.

"Як встановило розслідування, 24 лютого 2022 року фігурант командував своєю дивізією, яка разом з іншими з’єднаннями угруповання військ "Днепр" здійснювала окупацію Херсонської області. У перший день вторгнення підрозділи 7-ї десантно-штурмової дивізії рф спільно з іншими з’єднаннями ворога зайшли з тимчасово окупованого Криму на територію Херсонщини", йдеться у повідомленні СБУ у телеграмі у четвер.

Повідомляється, шо після захоплення Херсонщини рашисти ізолювали регіон, створивши гуманітарну кризу, під час якої проводили масові репресії проти місцевих жителів. Унаслідок ворожих дій загинули та були поранені тисячі цивільних мешканців, серед них - жінки та діти. Зруйновано й пошкоджено сотні об’єктів цивільної інфраструктури.

Серед іншого, за наказами російського генерала його підлеглі встановлювали блокпости на дорогах Херсонщини, які використовували для викрадення людей та "конфіскації" приватного майна. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Корнєву про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (злочини агресії, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Теги: #підозра #генерал_рф #окупація

