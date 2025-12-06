Ворог просунувся у трьох населених пунктах на Донеччині

Ворог просунувся поблизу міста Сіверськ, Бахмутського району Донецької області, поблизу населеного пункту Федорівка, Бахмутського району Донецької області, а також у Мирнограді, Покровського району Донецької області, повідомляє OSINT-проєкт DeepState у п’ятницю.

"Ворог просунувся поблизу Сіверська, Федорівки та у Мирнограді", - повідомляється в Телеграм-каналі проєкту.

Згідно з мапами DeepState, на Бахмутському напрямку (Донецька обл.), площа під контролем ворога за добу збільшилася на 13,07 км кв, а "сіра зона" невизначеного контролю - зменшилася на 4,82 км кв.

На мапі проєкту також відзначається, що за минулу добу на Покровському напрямку, де розташований населений пункт Мирноград, окупанти просунулися на 1,34 км кв, тоді як "сіра зона" скоротилася на 0,57 км².

За добу окупаційна зона зросла на 14,41 км², а невизначена "сіра зона" скоротилася на 5,39 км².

