Інтерфакс-Україна
Події
02:23 06.12.2025

Ворог просунувся у трьох населених пунктах на Донеччині

1 хв читати

Ворог просунувся поблизу міста Сіверськ, Бахмутського району Донецької області, поблизу населеного пункту Федорівка, Бахмутського району Донецької області, а також у Мирнограді, Покровського району Донецької області, повідомляє OSINT-проєкт DeepState у п’ятницю.

"Ворог просунувся поблизу Сіверська, Федорівки та у Мирнограді", - повідомляється в Телеграм-каналі проєкту.

Згідно з мапами DeepState, на Бахмутському напрямку (Донецька обл.), площа під контролем ворога за добу збільшилася на 13,07 км кв, а "сіра зона" невизначеного контролю - зменшилася на 4,82 км кв.

На мапі проєкту також відзначається, що за минулу добу на Покровському напрямку, де розташований населений пункт Мирноград, окупанти просунулися на 1,34 км кв, тоді як "сіра зона" скоротилася на 0,57 км².

За добу окупаційна зона зросла на 14,41 км², а невизначена "сіра зона" скоротилася на 5,39 км².

Джерело: https://t.me/DeepStateUA/22869

Теги: #війна #окупація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:45 05.12.2025
Військові закликають виробників до масового впровадження ШІ на полі бою

Військові закликають виробників до масового впровадження ШІ на полі бою

22:26 04.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 154 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 154 ворожі атаки - Генштаб

10:10 04.12.2025
Макрон на зустрічі з Сі Цзіньпіном закликав Китай приєднатися до мирного врегулювання в Україні

Макрон на зустрічі з Сі Цзіньпіном закликав Китай приєднатися до мирного врегулювання в Україні

23:53 03.12.2025
Путін хоче завершити війну, це враження у Віткоффа і Кушнера після зустрічі – Трамп

Путін хоче завершити війну, це враження у Віткоффа і Кушнера після зустрічі – Трамп

17:18 03.12.2025
ДШВ: районі Мирнограда проведено кілька ротацій особового складу, Логістика ускладнена, але функціонує

ДШВ: районі Мирнограда проведено кілька ротацій особового складу, Логістика ускладнена, але функціонує

14:30 03.12.2025
Ворог окупував три села біля Покровська та Гуляйполя за добу - DeepState

Ворог окупував три села біля Покровська та Гуляйполя за добу - DeepState

12:40 03.12.2025
Третій армійський корпус спростував заяви окупантів про їх прорив у Лимані Донецької області

Третій армійський корпус спростував заяви окупантів про їх прорив у Лимані Донецької області

12:26 03.12.2025
Суд в Азербайджані засудив колишнього "вагнеровця" до реального терміну за участь у війні проти України

Суд в Азербайджані засудив колишнього "вагнеровця" до реального терміну за участь у війні проти України

11:41 03.12.2025
Туреччина докладає максимальних зусиль для завершення війни в Україні - Ердоган в розмові з Макроном

Туреччина докладає максимальних зусиль для завершення війни в Україні - Ердоган в розмові з Макроном

10:08 03.12.2025
Рубіо: Тільки Путін може закінчити цю війну з російського боку

Рубіо: Тільки Путін може закінчити цю війну з російського боку

ВАЖЛИВЕ

Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО та Ставки Верховного головнокомандувача

Шмигаль: Уряд пропонує нові контракти для Українського війська з фіксованими термінами служби

США у новій Стратегії нацбезпеки проголосили намір "стабілізувати відносини Європи та Росії" та "культивувати опір поточній траєкторії розвитку Європи"

У Чернігівській області 90% абонентів без світла через аварію в мережі - обленерго

Держбюджет-2026 не збільшує виплати військовим, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" змінює маршрути пасажирських поїздів через обстріл у Фастові

Узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та розглянули "Програму майбутнього розвитку" — Умєров про 6-ту зустріч з делегацією США

В СТОЛИЦІ ПРАЦЮЄ ППО - КМВА

УЗГОДИЛИ РАМКИ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ТА РОЗГЛЯНУЛИ "ПРОГРАМУ МАЙБУТНЬОГО РОЗВИТКУ" – УМЄРОВ ПРО 6-ТУ ЗУСТРІЧ З ДЕЛЕГАЦІЄЮ США

СПРАВЖНІЙ ПОСТУП У ДОСЯГНЕНІ МИРНИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД РОСІЇ – УМЄРОВ ПРО ПІДСУМКИ 6-Ї ЗУСТРІЧІ З ДЕЛЕГАЦІЄЮ США

УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКІ ПЕРЕГОВОРИ ПРОДОВЖАТЬСЯ У СУБОТУ – СЕКРЕТАР РНБО УМЄРОВ

Італія інвестує понад 42 млн євро на реставрацію пам’яток і модернізацію інфраструктури Одещини - Кулеба

Оголошено конкурс на посаду гендиректора "Укргідроенерго"

Швеція припиняє допомогу п’ятьом країнам, щоб збільшити підтримку України

Угорщина відмовилася від облігацій на підтримку України, ускладнивши фінансування з боку ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА