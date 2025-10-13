Інтерфакс-Україна
Події
19:28 13.10.2025

Ще одного хлопця вдалося врятувати з окупації в межах проєкту Bring Kids Back UA - Єрмак

1 хв читати
Ще одного хлопця вдалося врятувати з окупації в межах проєкту Bring Kids Back UA - Єрмак

На підконтрольну уряду територію України вдалося повернути ще одного молодого українця, якому наразі 20 років, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ще одному молодому українцю вдалося вирватися з окупації у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Йому 20. Коли Росія окупувала Крим, він був дитиною - лише 11. Відтоді він жив у світі, де будь-який прояв української ідентичності карався", - йдеться у повідомленні Єрмака у телеграм-каналі у понеділок увечері.

Єрмак розповів, що минулого року окупаційна влада почала тиснути на хлопця: спершу викликали на "медичну комісію", потім вручили повістку до російської армії. Додому приходили поліцейські, проводили допити, накладали штрафи й змушували підписати "підписку про невиїзд". Він змушений був працювати неофіційно, щоб підтримувати родину й водночас уникати мобілізації. Врятуватися допомогла подруга, яка живе на підконтрольній Україні території. "Вона звернулася до фахівців Української мережі за права дитини з проханням допомогти. Разом із волонтерами вдалося організувати складну, але успішну операцію з його повернення. Сьогодні хлопець уже у безпеці", - написав Єрмак.

Він також подякував партнерам Українській мережі за права дитини за допомогу у порятунку.

 

Теги: #молодь #повернення #окупація

