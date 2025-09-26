Інтерфакс-Україна
15:33 26.09.2025

Окупанти просочуються у Куп'янськ групами, їх підтримують дрони та міномети - DeepState

Російські окупаційні війська продовжують просочуватися у Куп'янськ (Харківська обл.), фіксуються у центральній частині міста та підходять до мікрорайону "Ювілейний", повідомляє OSINT-проєкт DeepState

"Ситуація в Куп'янську. Ворог продовжує просочуватися місто та збільшувати свою присутність в ньому. Зокрема здійснюється фіксація в центральній частині міста, а також вони підбираються до мікрорайону "Ювілейний", - йдеться у повідомленні DeepState у телеграм-каналі у п'ятницю.

За інформацією DeepState, "Силам оборони дійсно вдалося поки зупинити спроможність застосування ворогом труби, тому противник повернувся до свого старого методу пересування через річку та посадки, де затягується в саме місто, хоч і меншим числом, адже труба мала більший "пасажиропотік".

Однак, як зазначають аналітики проєкту, росіянам, на жаль, "вдалося за цей час накопичитися в досить великій кількості, щоб здійснювати штурмові дії, просочування та диверсійно-розвідувальну діяльність".

Повідомляється, що в допомогу ворожій піхоті по району, особливо, на околицях міста працюють дрони та міномети, які здійснюють ураження по позиціях українських бійців, групах зачистки тощо.

"Противник продовжує використовувати цивільний одяг для проникнення в місто і дуже часто вони здійснюють в ньому розвідувальну діяльність, щоб "пройтися і поспостерігати", оцінити обстановку та розподілення сил, що ускладнює процес оборони міста та зачистку від піхоти ворога", - зазначено у повідомленні.

 

Теги: #війна #фронт #deepstate #окупація

