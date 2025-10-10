Урожай-2025 зібрано з 67% виробничих площ - Мінекономіки

Аграрії станом на 10 жовтня намолотили 33,032 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур з 7,673 млн га, що складає 67% площ, засіяних цими культурами, повідомило на сайті Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства.

Торік на аналогічну дату було намолочено 62,2 млн тонн зернових з 16,8 млн га, тобто цьогорічні показники відповідно нижчі в 1,8 рази та 2,2 рази переважно через більш пізній початок збирання кукурудзи.

Як зазначило Мінекономіки, наразі намолочено 3,45 млн тонн з 638,2 тис. га кукурудзи, тоді як торік приблизно на цю дату – 10,6 млн тонн з 1,9 млн га.

Щодо пшениці, то її врожай трохи більше минулорічного – 22,62 млн тонн з 5,02 млн га порівняно 22,30 млн тонн з 4,9 млн га, тоді як ячменю трохи менший – 5,31 млн тонн з 1,34 млн га порівняно із 5,5 млн тонн з 1,4 млн га.

Врожай гороху цього року значно більший – 627,5 тис. тонн з 266,0 тис. га порівняно із 465,3 тис. тонн з 212,2 тис. га минулого року, тоді як гречки та проса поки суттєво менший – відповідно 78,8 тис. тонн і 53,0 тис. тонн проти 85,8 тис. тонн і 82,9 тис. тонн відповідно.

Врожай інших зернових та зернобобових цього року на 10 жовтня досяг 882,3 тис. тонн із 316,2 тис. га.

Зазначається, що серед лідерів, зокрема, Одеська область – зібрано 3,72 млн тонн з площі 1,1 млн га, Вінницька область – 2,43 млн тонн з 437 тис. га, Кіровоградська область – 2,38 млн тонн з 571,8 тис. га, Хмельницька – 2,38 млн тонн з 344,2 тис. га.

Щодо олійних, то їх зібрано 11,43 млн тонн, зокрема, соняшнику зібрано 6,35 млн тонн із 3,43 тис. га порівняно із 8,8 млн тонн із 4,3 млн га на схожу дату торік, тоді як сої – 2,77 млн тонн із 1,21 млн га порівняно із 4,8 млн тонн із 2,1 млн га.

Цукрових буряків викопано 3,44 млн тонн на площі 69,1 тис. га.

Загалом, соняшнику зібрано з 67% засіяних площ, сої – 56%, збір ріпаку завершений. Цукрових буряків накопано з 35% площ. Збір пшениці, ячменю, гороху, ріпаку завершений.

Як повідомлялося, Нацбанк України в оприлюдненому наприкінці липня Інфляційному звіті погіршив прогноз врожаю зернових в цьому році з 61,7 млн тонн до 57,9 млн тонн, а олійних – з 22 млн тонн до 21 млн тонн.

НБУ нагадав, що у минулому році урожай зернових в Україні знизився до 56,2 млн тонн з 59,8 млн тонн у 2023 році, тоді як олійних – з 21,7 млн тонн до 20 млн тонн.

Джерело: https://me.gov.ua/News/Detail/e0195a3a-cb7d-4412-b59b-d368a27aa4ff?lang=uk-UA&title=ZHniva2025