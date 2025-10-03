Збирання врожаю-2025 завершено на 65% площ

Аграрії станом на 3 жовтня намолотили 31,549 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур з 7,214 млн га, що складає 65% площ, засіяних цими культурами, повідомило Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства.

Торік на аналогічну дату було намолочено 56,6 млн тонн зернових з 15,8 млн га, тобто цьогорічні показники відповідно нижчі на 44,3% та 54,39% переважно через більш пізній початок збирання кукурудзи.

Як зазначило Мінекономіки, наразі намолочено 2,05 млн тонн з 4,9 млн га кукурудзи, тоді як торік приблизно на цю дату – 7,7 млн тонн з 1,5 млн га.

Щодо пшениці, то її врожай трохи більше минулорічного – 22,53 млн тонн з 5,02 млн га порівняно 22,30 млн тонн з 4,9 млн га, тоді як ячменю трохи менший – 5,33 млн тонн з 1,4 млн га порівняно із 5,50 млн тонн з 1,41 млн га.

Врожай гороху цього року значно більший – 626,6 тис. тонн з 266,0 тис. га порівняно із 465,3 тис. тонн з 212,2 тис. га минулого року, тоді як гречки та проса поки суттєво менший – відповідно 72,4 тис. тонн проти 121,8 тис. тонн та 54,2 тис. тонн проти 154,8 тис. тонн.

Врожай інших зернових та зернобобових цього року на 3 жовтня досяг 879,6 тис. тонн із 315,8 тис. га.

Зазначається, що серед лідерів, зокрема, Одеська область – зібрано 3,71 млн тонн з площі 1,1 млн га, Вінницька область – 2,43 млн тонн з 437 тис. га, Кіровоградська область – 2,22 млн тонн з 541,3 тис. га, Хмельницька – 2,18 млн тонн з 317,5 тис. га.

Щодо олійних, то вже зібраний урожай ріпаку лише трохи менше за минулорічний – 3,30 млн тонн проти 3,5 млн тонн за рівних площ у 1,3 млн га.

А от щодо сої та соняшнику, збір яких триває, то поки фіксується суттєве відставання: сої зібрано 2,23 млн тонн із 1,006 млн га порівняно із 4,3 млн тонн із 1,97 млн га на схожу дату торік, тоді як соняшнику – 5,54 млн тонн із 3,02 млн га порівняно із 8 млн тонн із 3,9 млн га.

Цукрових буряків викопано 2,416 млн тонн на площі 49,8 тис. га.

Загалом, соняшнику зібрано з 58,7% засіяних площ, сої – 46%, кукурудзи – 10%, цукрових буряків – 25%. Збір пшениці, ячменю, гороху і ріпаку завершений.

Як повідомлялося, Нацбанк України в оприлюдненому наприкінці липня Інфляційному звіті погіршив прогноз врожаю зернових в цьому році з 61,7 млн тонн до 57,9 млн тонн, а олійних – з 22 млн тонн до 21 млн тонн.

НБУ нагадав, що у минулому році урожай зернових в Україні знизився до 56,2 млн тонн з 59,8 млн тонн у 2023 році, тоді як олійних – з 21,7 млн тонн до 20 млн тонн.