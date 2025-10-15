Інтерфакс-Україна
Економіка
17:04 15.10.2025

Захист енергооб'єктів у 2023-2024 рр. реалізовано на 18,7 млрд грн з передбачених 35,9 млрд грн – Рахункова палата

3 хв читати
Захист енергооб'єктів у 2023-2024 рр. реалізовано на 18,7 млрд грн з передбачених 35,9 млрд грн – Рахункова палата

На фінансування проєкту захисту критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору протягом 2023–2024 років було передбачено 35,9 млрд грн, із яких фактично надійшло 29,97 млрд грн, а використано 18,71 млрд грн, повідомила Рахункова палата в середу.

"За весь час реалізації експериментального проєкту було забезпечено середній рівень готовності захисних споруд від БпЛА менш ніж на три чверті від запланованого, а фортифікаційних споруд протиракетного захисту – менше ніж на чверть", - йдеться на сайті відомства.

Рахункова палата на засіданні 13 жовтня 2025 року ухвалила звіт за результатами аудиту відповідності на тему "Реалізація експериментального проєкту із захисту критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору".

Як нагадало відомство, Кабінет Міністрів з метою подолання наслідків атак і забезпечення стійкості енергосистеми у 2023–2024 роках реалізував експериментальний проєкт з будівництва, реконструкції та інших інженерно-технічних заходів із захисту об’єктів ПЕК. Координатором і виконавцем проєкту виступило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України (Агентство відновлення).

"Аудитори встановили, що проєкт: мав належну нормативно-правову основу та визначену мету, але неповною мірою відповідав вимогам сучасного проєктного менеджменту", - зазначила Рахункова палата.

Також проєкт мав недосконалу систему моніторингу та звітування і містив прогалини на етапі формування бізнес-кейсу. Не були оцінені вимоги до проєкту та не були визначені обсяги людських, фінансових і матеріальних ресурсів, необхідних для його реалізації.

Окрім того, проєкт мав фінансове забезпечення з непрогнозованих та несталих джерел, не були визначені показники, яких необхідно досягти, а також ролі учасників та механізми їхньої координації.

При цьому, як стверджують у Рахунковій палаті, Агентство відновлення, не будучи профільним органом у сфері захисту критичної енергетичної інфраструктури, не мало досвіду у розробці спеціалізованих інженерних рішень. Аналогічно бракує цього досвіду і службам відновлення в регіонах, які виступали замовниками робіт, а також підрядникам.

"Проєкт реалізовувався за спрощеною процедурою "проєктуй–будуй", яка не має належного законодавчого врегулювання", - наголосили у відомстві.

На думку аудиторів, підхід, коли функції забезпечення проведення проєктування, експертизи та здійснення авторського нагляду покладаються безпосередньо на підрядника, суттєво знизив рівень прозорості та конкуренції. Закупівлі здійснювалися через прямі договори без відкритих торгів. Незважаючи на спрощені процедури, на кінець 2024 року роботи з захисту об’єктів критичної інфраструктури залишилися незавершеними, а більшість фортифікаційних споруд - недобудованими.

Також аудит виявив такі наслідки недостатнього контролю з боку замовників - Служб відновлення та розвитку в областях, як-от завищення договірної ціни, виду, обсягу та вартості робіт.

За результатами аудиту Рахункова палата, зокрема, надала рекомендації уряду доручити відповідним центральним органам виконавчої влади підготувати та внести на розгляд проєкт нормативно-правового акта, що визначає поняття, мету, підходи до реалізації та вимоги до звітування за результатами виконання експериментальних проєктів.

Своєю чергою, Агентству відновлення рекомендовано розробити порядок здійснення аналізу цін на матеріальні ресурси при реалізації експериментальних проєктів, провести моніторинг стану виконання робіт із захисту об’єктів, розробити план заходів щодо подальшої реалізації незавершених об’єктів та щодо передачі завершених об’єктів операторам критичної інфраструктури.

Рахункова палата наголосила, що при реалізації нового експериментального проєкту, затвердженого постановою Кабміну від 7 лютого 2025 року № 142, який стосується захисту об’єктів критичної інфраструктури ПЕК, необхідно врахувати всі висловлені раніше зауваження аудиторів, щоб уникнути повторення вказаних системних помилок.

Теги: #захист #рахункова_палата #енергообєкти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:42 14.10.2025
Адміністрація США має намір виділити $500 млн на захист Чемпіонату світу з футболу та інших заходів від безпілотників

Адміністрація США має намір виділити $500 млн на захист Чемпіонату світу з футболу та інших заходів від безпілотників

20:38 13.10.2025
Київ спрямував на укриття 2-го рівня 2,7 млрд грн – Кличко

Київ спрямував на укриття 2-го рівня 2,7 млрд грн – Кличко

15:10 13.10.2025
Вірмени України: брати по зброї, що стоять за свободу

Вірмени України: брати по зброї, що стоять за свободу

21:05 11.10.2025
Гринчук проінспектувала відновлювальні роботи на енергооб'єктах і доручила посилити їх фізичний захист

Гринчук проінспектувала відновлювальні роботи на енергооб'єктах і доручила посилити їх фізичний захист

20:11 10.10.2025
Зеленський: Будемо робити все для захисту об’єктів, там де не може місцева влада

Зеленський: Будемо робити все для захисту об’єктів, там де не може місцева влада

20:05 10.10.2025
Україні потрібно захистити 203 ключові об’єкти – Зеленський

Україні потрібно захистити 203 ключові об’єкти – Зеленський

16:21 10.10.2025
Київські ТЕЦ згідно з вимогами Генштабу ЗСУ мають необхідний захист першого етапу – КМДА

Київські ТЕЦ згідно з вимогами Генштабу ЗСУ мають необхідний захист першого етапу – КМДА

10:32 09.10.2025
РФ завдала удару по енергооб'єкту ДТЕК на Одещині

РФ завдала удару по енергооб'єкту ДТЕК на Одещині

17:01 08.10.2025
Швейцарія буде надавати захист категорії S біженцям лише з певних регіонів України, але збереже вже наданий статус – ЗМІ

Швейцарія буде надавати захист категорії S біженцям лише з певних регіонів України, але збереже вже наданий статус – ЗМІ

20:50 06.10.2025
Зеленський провів чергову Ставку по ситуації в енергетиці після ударів агресора

Зеленський провів чергову Ставку по ситуації в енергетиці після ударів агресора

ВАЖЛИВЕ

Податкова служба закликала продавців техніки зупинити штучне підвищення цін на пристрої резервного живлення

Інфляція у вересні склала 0,3%, у річному вимірі скоротилася до 11,9% - Держстат

Чисті міжнародні резерви України виросли до нового рекорду – $32,2 млрд, валові – до $46,5 млрд

Уряд збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів - Зеленський

Україна планує приблизно на 30% збільшити імпорт газу через атаки РФ – глава Міненерго

ОСТАННЄ

Свириденко обговорила з Георгієвою нову програму МВФ для України на 2026-2029 рр.

Відбудова пошкоджених РФ газових об’єктів – сумнівне рішення, потрібна альтернатива, вважає ексглава "Нафтогазу"

Ексглава "Нафтогазу" Коболєв радить бізнесу будувати СЕС з СНЕ і обережно ставитися до газової генерації

Кількість авіаперельотів у Євросоюзі цього літа залишилася нижчою за рівень 2019 р.

Україна та ЄС ухвалили рішення про скасування частини тарифів та збільшення квот на експорт аграрної продукції

МВФ покращив очікування щодо зростання глобальної економіки на 0,2 в.п, до 3,2% у 2025 році

НБУ оновив методику формування технічних резервів страховиків

Уряд продовжив дію ПСО для суб'єктів ринку газу та підвищив його ціну для виробників е/е до 31 березня 2026р на 14,3-16,7%

Ощад профінансував 100 МВт генерації електроенергії для ММСБ

НБУ змінив правила резервування для стимулювання довгострокового фінансування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА