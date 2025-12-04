Інтерфакс-Україна
Економіка
11:40 04.12.2025

EFI Group планує запустити монобрендові точки Beehive Cosmetics у Києві до кінця 2025р.

EFI Group планує запустити монобрендові точки Beehive Cosmetics у Києві до кінця 2025р.

Інвестиційний холдинг EFI Group ("Ефективні інвестиції") розширила лінійку преміальних засобів на основі меду Beehive Cosmetics та представить їх в монобрендових точках у столичних ТРЦ у грудні 2025, повідомив засновник інвестиційної компанії EFI Group Iгор Ліскі в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми вже є в "Брокарді", "Сільпо", Mon Chéri та деяких салонах. Згідно з найближчими планами та нашою стратегією, будемо представлені незабаром так званими острівками в деяких великих торгових центрах. Думаємо також про монобрендові точки, в Києві плануємо їх запустити вже до Нового року", - повідомив Ліскі.

Бренд Beehive Cosmetics компанія запустила навесні 2024 як лінійку преміальних засобів для волосся. Продукція створена на основі меду, який виробляє завод холдингу Beehive. 

"Під час повномасштабної війни український бізнес почав по-справжньому усвідомлювати: розвивати своє - не тренд, а необхідність. Ми повинні не лише створювати продукти в Україні, а й формувати довіру до них. Beehive Cosmetics виріс саме з цього переконання. Ідея створити косметику на основі українського меду стала способом показати, що натуральне може бути ефективним, а українське – преміальним", - каже Ліскі.

В лінійці цієї торгової марки традиційно представлені шампуні, маска, кондиціонер, спрей-ботокс, а цьогоріч у продаж запустили лінійку догляду за тілом: гель для душу, вершки для тіла і мило на основі меду.

Згідно даним YouControl, ТОВ "Біхайв Косметікс" створене у 2006р, кінцеві бенефіціари Ігор Ліскі (70%) та Ніна Домбровська (30%). За підсумками 3кв. 2025 року компанія отримала чистий дохід в 1 млн 422,8 тис грн , що втричі більше, ніж за аналогічний період попереднього року, при цьому чистий збиток збільшився до 1 млн 793,8 тис проти 833,9 тис за 3 кв.2024 р.

EFI Group заснована 2007 року, займається реалізацією бізнес-проєктів в Україні. Сфери інвестування - healthcare та medtech, паперова, харчова та деревообробна промисловості, постачання сільгосппродукції.

Серед бізнесів компанії - підприємство з виробництва тваринних жирів і кормових добавок для тварин Feednova, завод із виробництва меду "Біхайв", медмережа "Медична зірка", Житомирський картонний комбінат, виробник картонного пакування "Сем Екопак", лісопереробник "Форест технолоджі", постачальник сільгосппродукції "Ефі Агро", медичний онлайн-хаб Doc.ua.

Теги: #beehive_cosmetics #efi_group

