Україна може дуже швидко запровадити програму додавання 10% біоетанолу в бензини – директор А-95

В Україні дуже швидко може бути запущена програма додавання 10% біоетанолу (Е10) в бензини з октановим числом менше 98, оскільки програма по Е5 не виправдовує своєї основної мети – стимулювати використання українського біоетанолу, а також іде врозріз з європейськими нормами, вважає директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

"Мені чомусь здається, що Е10 буде дуже швидко в нас запроваджений. Основний рушієм програми Е5 були аграрії, які відкрито лобіювали цей проєкт через серйозні проблеми з експортом, особливо кукурудзи, і хотіли збільшити споживання цієї сировини в Україні. Біоетанол – один з варіантів. Та наразі більшість АЗК обрали завезення готової суміші з Європи. Але для того, щоб ця програма набула більшої ефективності, щоб ті, хто наважився використовувати біоетанол в Україні, а є й такі, більше його купували, то й може бути швидше прийнята програма по Е10. Щоб хоч на мінімальних обсягах, але збільшити використання українського біоетанолу", – сказав Куюн під час брифінгу в Медіа-центрі України в Києві у вівторок.

Він пояснив, що після запровадження з 1 травня норми обов’язкового додавання 5% біоетанолу в бензини з октановим числом менше 98, пальне йде уже з європейським біоетанолом, оскільки мережі АЗК через військові дії не хочуть ризикувати та розвивати потужну інфраструктуру для змішування бензину з біоетанолом, а тим паче виробництва бензину в Україні.

"Понад 70 нафтобаз, всі НПЗ буди атаковані. Буквально пару тижнів тому в Одесі був атакований термінал, є втрати пального. І полювання триває, тому багато компаній були змушені відмовитися від використання нафтобаз", – пояснив директор А-95.

Він також звернув увагу, що Е5 нестандартний для Європи, де запроваджений Е10, тому європейським компаніям потрібно окремо виробляти бензин Україні, і, наприклад, румунська нафтова компанія Rompetrol відмовилася від цього через відсутність технологічної можливості.

"Щоб зробити Е5, європейці просять на літрі приблизно 50 коп. Це небагато, але ж все одно просять. Тому в цілому буде і дешевше, і простіше перейти на Е10. Тим паче, він менш примхливий до умов зберігання і транспортування", – зазначив експерт.

На його думку для переходу на Е10 ринку знадобиться максимум місяць, але рішення залежить від уряду та парламенту.

Він зазначив, що так чи інакше зараз потужності з виробництва біоетанолу в Україні поступово збільшуються, вказавши, зокрема, на будівництво мережею АЗК ОККО біоетанольного заводу на понад 80 тис. тонн на рік.

"ОККО будує завод, що удвічі збільшить виробництво біоетанолу, яке зараз складає приблизно 90 тис. тонн на рік. Є інші проєкти. Думаю, протягом років двох ми будемо мати 0,5 млн тонн біоетанолу на рік. І ми ще побачимо лобіювання і по Е30, і по Е40", – висловив прогнози Куюн, зазначивши, що такі заводи – це платформа для розвитку ринку після війни.

Стосовно ціни на пальне після 1 травня, він звернув увагу на її стабільність (певне підвищення собівартості нівелювалося зниженням ціни на нафту – ЕР), але припустив, що в подальшому вона може зрости.

"Зараз маємо зростання ціни на нафту – 10% плюс, і відповідно гуртові ціни полізли догори. Думаю, 2-3 тижні не буде здорожчання пального через запас міцності, а далі все залежатиме від зовнішніх факторів. Ринки реагують і на наші новини про припинення війни", – резюмував директор А-95.

Як повідомлялося, обов'язкове додавання до бензинів з октановим числом менше 98 з 1 травня передбачено законом №3769-IX від 4 червня 2024 року (за винятком пального для потреб Міноборони, Держрезерву та для створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів).

Власник та гендиректор групи компаній "Параллель" Олександр Дубінін (мережа АЗК Parallel) у бліц-інтерв'ю "Енергореформі" зазначив, що велика частина товарного бензину з біоетанолом постачатиметься вже готовою продукцією з європейських НПЗ, а українська інфраструктура поки що для цього недостатньо розвинена.

Зі свого боку СЕО групи компаній "OKKO" Василь Даниляк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" запевнив, що жодного колапсу на АЗС з 1 травня через Е5 не буде. Він також вказав, що спочатку АЗК завозитимуть готовий нафтопродукт з біоетанолом, а потім, "крок за кроком, всі оператори будуть самі це робити".

На думку Сергія Куюна, водіям необхідно утриматися від заправляння своїх авто на АЗК з відверто демпінговими цінами та на так званих "бочках", оскільки є сумніви щодо забезпечення якості пального Е5. Експерт пояснив, що через гігроскопічність біоетанолу, що з часом може призвести до розшарування пального на спирт, воду та низькооктановий бензин, треба зачистити резервуари на нафтобазах і АЗС, бензовози, а також в подальшому постійно моніторити, використовуючи спеціальні маркери води.

"У великих мережах ця робота тривала останній місяць мінімум. Створено штаби оперативного реагування на різні ситуації. Тобто без уваги жодне питання не залишиться. Чесно, не знаю, що роблять так звані економ-мережі та інші периферійні гравці", – зазначив директор А-95.

АЗК на 1 травня зберегли і продовжують зберігати ціну на пальне. Бензин з додаванням 5% біоетанолу в чеках маркується Е5.