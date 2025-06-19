Відстрочка штрафів за порушення норми про 5% біоетанолу в бензинах дозволить ринку нафтопродуктів якісніше підготуватися

Відтермінування накладення штрафів за порушення норми щодо обов’язкового вмісту біоетанолу в бензинах дозволить ринку нафтопродуктів якісніше підготуватися до нових вимог і гарантувати споживачам найвищу якість пального, вважає власник та CEO групи компаній "Параллель" Олександр Дубінін (мережа АЗК Parallel).

"Ми вітаємо рішення парламентарів – це правильний крок. Хоча роздрібний ринок нафтопродуктів в цілому і готовий, оскільки ми виконали всі вимоги і забезпечили якість продукту для наших клієнтів, додатковий час дійсно допоможе ще краще дооснастити всю інфраструктуру і більш легко пройти цей етап", – прокоментував Дубінін на запит "Енергореформи".

За його словами, рішення про відтермінування прийнято насамперед в інтересах споживачів.

"Ми бачимо дещо скептичне і навіть упереджене ставлення багатьох людей до біоетанолу в бензині. Саме час, отриманий завдяки відстрочці, дасть можливість переконати громадян в абсолютній безпечності та безперечній якості цього продукту. Тому ми підтримуємо ухвалене рішення, хоча інфраструктура АЗС, логістика і внутрішні процеси були готові повністю. Бізнес виконав свою частину роботи, чітко орієнтуючись на визначений законом термін", – наголосив він.

Як повідомлялося, Верховна Рада відтермінувала до 1 січня 2026 року накладення штрафів на виробників, імпортерів та продавців пального за порушення норми додавання не менше 5% біоетанолу у бензини автомобільні. Згідно з чинною редакцією закону "Про альтернативні види палива", мережі роздрібної торгівлі пальним мали б сплачувати штраф у розмірі семи прожиткових мінімумів за кожні 1000 літрів бензину з порушенням вмісту біоетанолу. Для виробників, імпортерів та оптових торгівців передбачено санкції в шість прожиткових мінімумів, а також додаткові штрафи за несвоєчасне подання звітності.

Обов'язкове додавання до бензинів з октановим числом менше 98 з 1 травня передбачено законом №3769-IX від 4 червня 2024 року (за винятком пального для потреб Міноборони, Держрезерву та для створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів).

Як прокоментувала рішення податкового комітету Ради від 16 червня про підтримку відтермінування штрафів за відсутність Е-5 його член Ніна Южаніна (фракція "Європейська солідарність"), першим аргументом для цього була необхідність швидкої заміни втрачених через удари російських агресорів потужностей одного з НПЗ, який постачав на ринок України приблизно 25-33% бензину і до 10% дизелю. Крім того, вона зазначала, що необхідний обсяг бензину Україна зможе закупити у Греції чи Туреччині, але він буде без обов’язкової частки біоетанолу, як того наразі вимагає закон.

Відтермінування парламентом штрафів за недотримання норми у 5% біоетанолу у бензинах допоможе забезпечити зростання попиту на пальне, оскільки закордонні постачальники мають обмежені можливості виробництва бензину Е-5, прокоментував "Енергореформі" директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.