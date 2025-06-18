Відтермінування штрафів за відсутність бензину з біоетанолом допоможе забезпечити попит на пальне в Україні – глава А-95

Відтермінування парламентом штрафів за недотримання норми у 5% біоетанолу у бензинах допоможе забезпечити зростання попиту на пальне, оскільки закордонні постачальники мають обмежені можливості виробництва бензину Е-5, вважає директор консалтингової груп А-95 Сергій Куюн.

"Це рішення є реакцією на сезонне зростання попиту на бензин як в Україні, так і в Європі і обмежені потужності виробництва Е-5 (5% біоетанолу – ЕР) у закордонних постачальників. Вони й так робили його спеціально для нас, оскільки на європейському паливному ринку стандартом є Е-10", – сказав Куюн у коментарі "Енергореформі" у середу.

Він підкреслив, що Рада не відмінила закон про додавання, щонайменше, 5% біоетанолу в бензин, він продовжує працювати, але фактично АЗС можуть продавати Е-0 (без додавання біоетанолу – ЕР), і їх не будуть за це карати до 1 січня 2026 року.

При цьому Куюн висловив думку, що мережі будуть діяти, виходячи з своїх можливостей постачання пального, і завозитимуть як Е-0, так і Е-5.

Глава А-95 наголосив, що жодних скарг на Е-5 за півтора місяці його пропозиції на ринку він не бачив.

"Проблем не було. Ніяких скарг наша група не отримувала, більш того – я не бачив нічого подібного у соцмережах, що є показовим", – прокоментував Куюн.

За його словами, півроку, на які відтерміновується накладання штрафу за відсутність Е-5, АЗС можуть використати на пошук можливостей для безперебійного забезпеченням ним ринку з початку 2026 року, в тому числі, і зі змішування його в Україні.

Як повідомлялося, Верховна Рада відтермінувала до 1 січня 2026 року накладення штрафів на виробників, імпортерів та продавців пального за порушення норми додавання не менше 5% біоетанолу у бензини автомобільні.

Обов'язкове додавання до бензинів з октановим числом менше 98 з 1 травня передбачено законом №3769-IX від 4 червня 2024 року (за винятком пального для потреб Міноборони, Держрезерву та для створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів).

Як коментувала рішення податкового комітету Ради від 16 червня про підтримку відтермінування штрафів за відсутність Е-5 його член Ніна Южаніна (фракція "Європейська солідарність"), першим аргументом для такого рішення була необхідність швидкої заміни втрачених через удари російських агресорів потужностей одного з НПЗ, який постачав на ринок України приблизно 25-33% бензину і до 10% дизелю. Крім того, вона зазначала, що необхідний обсяг бензину Україна зможе закупити у Греції чи Туреччині, але він буде без обов’язкової частки біоетанолу, як того наразі вимагає закон.