Міноборони скасувало застарілу вимогу щодо температури спалаху для дизпалива 62 градуси – директор А-95

Міністерство оборони України нещодавно скасувало застарілу вимогу про підвищену температуру спалаху 62 градуси при закупівлі дизельного палива, повідомив директор консалтингової компанії Сергій Куюн.

"Як свідчить тендерна документація, серпневі й вересневі закупівлі дизпалива здійснювались зі скасованою вимогою про потребу дотримання радянського стандарту щодо температури спалаху", - написав він у Facebook у вівторок.

За словами Куюна, в липні вказана норма ще діяла, що й призвело до появи у переліку потенційних позицій для постачання дизпального індійського виробництва.

"В Європі цей показник взагалі не нормується і зазвичай становить 55 градусів, а ті 62 перекочували до нас із радянських часів, коли такі вимоги до пального були продиктовані особливостями використання пального на флоті. Флоту в нас вже майже не залишилось, а ось норма виявилася живучою", - пояснив він.

Як зазначив директор А-95, саме вказана норма обмежувала коло виробників дизпалива для підприємств Міноборони двома НПЗ – "Укртатнафтою" в Кременчузі та НПЗ у Плоцьку польської Orlen, який виготовляє на спецзамовлення "Укрнафти" в обмежених кількостях "радянський" дизель.

"Після масованих обстрілів у червні перший ("Укртатнафта" – ІФ-У) залишив чат, другий виробляє стабільний обсяг. Ризик зірвати постачання для МО, про який неодноразово попереджали, став реальністю. Саме тому на арені й з’явився індійський дизель, який також відповідає радянському стандарту", - написав він.

Як повідомлялося з посиланням на експерта, наразі обсяги дизельного палива індійського виробництва на внутрішньому ринку не перевищують 10% попри перебільшені оцінки, які циркулюють в суспільстві.