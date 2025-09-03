Українська Fire Point вироблятиме в Данії паливо для своїх далекобійних ракет "Фламінго"

Українська компанія Fire Point вироблятиме в Данії паливо для своїх далекобійних ракет "Фламінго", виробництво буде розташоване неподалік від авіабази Скідструп, де базуються датські F-16, повідомило Міністерство оборони Данії.

"Компанія Fire Point, український виробник ракетного палива, налагоджує виробництво у Південній Ютландії. Це означає, що Данія знову опинилася на передовій підтримки українців. Це важливий крок для безпеки України та створює можливості для співпраці з данськими та європейськими компаніями", - йдеться у прессрелізі Міноборони на сайті у середу.

Повідомляється, що перша українська компанія - Fire Point - налагодить виробництво поблизу авіабази Скридструп за межами Воєнса та вироблятиме, серед іншого, ракетне паливо.

"Це допомога Україні в боротьбі за безпеку, власну незалежність і, що не менш важливо, її можливість жити в мирі", – заявив журналістам міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Reuters зазначає, що започаткування українського виробництва в Данії "ознаменує перше розширення діяльності української оборонної компанії за кордон".

Данія підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році та наразі надала 67,6 мільярда данських крон ($10,13 млрд) військової підтримки, повідомляє Міністерство закордонних справ Данії.

У прессрелізі Міноборони цієї країни зазначається, що створення компанії Fire Point у Данії є результатом угоди, яку уряд уклав з урядом України у червні. Це дає змогу українським оборонним компаніям налагодити виробництво в Данії. Данія також виділила 500 млн данських крон для прискорення створення української оборонної промисловості в Данії.

Ракети "Фламінго" президент Володимир Зеленський назвав найуспішнішою зброєю України. Стосовно компанії Fire Point НАБУ веде розслідування, пов"язане з виробництвом дронів.