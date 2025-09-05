ТЕС мають план Б з імпортом вугілля на випадок втрати видобутку через обстріли РФ – член наглядради "Укренерго"

На сьогодні в Україні сформовані більш ніж достатні для проходження зими запаси вугілля обсягом приблизно 2 млн тонн, але на випадок зупинки вуглевидобутку, який, як і газовидобуток, перебуває під ризиком уражень обстрілами РФ, теплова генерація готова імпортувати паливо, повідомив член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.

"Оскільки ключовим джерелом вуглевидобутку на сьогодні фактично є павлоградський регіон, який перебуває під регулярними обстрілами, то треба бути свідомими того, що це також ризик. Він як мінімум потребує уваги і розуміння того, що в разі погіршення ситуації може виникнути потреба в імпорті. Для традиційної зими запасів вугілля більш ніж достатньо, але для зими в умовах війни треба враховувати ризик і мати план Б. Наскільки я знаю зі спілкування з колегами, які представляють генеруючі компанії, такий план у них є", – сказав Бойко під час брифінгу в Медіа-центрі України в Києві.

Він зазначив, що на сьогодні на складах ТЕС приблизно 2 млн тонн вугілля.

"Це для зими робота на 2 місяці, але це майже максимальний обсяг, який можна накопичити на станціях, бо стандартний сценарій передбачає підвіз ресурсу", – пояснив Бойко.

Він також зазначив, що в накопиченні газу цілком реально вийти на анонсовані урядом показники на початок листопада в 13,2 млрд куб. м, "зважаючи на поточний обсяг газу, технічні, а також фінансові можливості, які останнім часом суттєво покращилися внаслідок роботи менеджменту "Нафтогазу" і було залучено багато кредитного ресурсу".

Водночас Бойко зауважив, що сам по собі цей показник не дозволяє повною мірою розраховувати на успішне проходження зими, оскільки є військові ризики. У випадку пошкоджень об’єктів видобутку чи інфраструктури підземних сховищ доведеться також розраховувати тільки на імпорт.

"На випадок середньостатистичної зими 13,2 млрд куб. м, безумовно, вистачить, але все зводиться до того, як буде реалізовуватися військовий ризик. Успішне проходження зими залежить від 2 факторів: це доступність, наявність газу в сховищах і внутрішній ресурс, який стало видобувається. Якщо ж будуть пошкодження, то показник в 13,2 млрд куб. м вимагатиме перегляду та оперативного реагування – необхідно буде шукати газ в зимовий період, коли ціна буде вищою", – розповів Бойко.