Інтерфакс-Україна
Події
17:54 23.09.2025

Трамп: ЄС має припинити всі закупівлі енергетичних ресурсів з Росії

Президент США Дональд Трамп закликав країни ЄС припинити закупівлі нафти та газу з РФ та додав, що це питання буде обговорюватися сьогодні з європейцями.

"Я маю на увазі, що ви (країни ЄС - ІФ-У) набагато ближче до цього. У нас є океан між нами. Ви тут, і Європа має активізуватися. Вони не можуть робити те, що роблять. Вони купують нафту та газ у Росії, водночас борючись з Росією", - сказав він під час виступу на загальних дебатах 80-ї сесії Генеральної Асамблеї (ГА) ООН у Нью-Йорку у вівторок.

За словами Трампа, європейські країни "повинні негайно припинити всі закупівлі енергії у Росії, інакше ми всі витрачаємо багато часу". Також президент США заявив, що готовий обговорити це питання.

"Ми збираємося обговорити це сьогодні з усіма європейськими країнами, які зібралися тут. Я впевнений, що вони раді почути, як я про це говорю, але так воно є", - додав Трамп.

Як повідомлялося, загальні дебати 80-ї сесії ГА ООН розпочалися у вівторок, 23 вересня, у Нью-Йорку (США).

Дебати 80-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй відбуватимуться з 23 по 27 та 29 вересня 2025 року. Глави держав та урядів, міністри та активісти зберуться разом, щоб знайти рішення взаємопов'язаних глобальних викликів для сприяння миру, безпеці та сталому розвитку. Тема загальних дебатів 80-ї сесії ГА — "Разом краще: 80 і більше років заради миру, розвитку та прав людини".

Теги: #паливо #трамп #єс #рф

