Інтерфакс-Україна
Економіка
15:30 08.09.2025

Україна оголосила конкурси на угоди з розподілу продукції на Межигірську та Свічанську вуглеводневі ділянки

2 хв читати
Україна оголосила конкурси на угоди з розподілу продукції на Межигірську та Свічанську вуглеводневі ділянки

Міністерство енергетики України оголосило проведення конкурсів на укладення угод про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Межигірської та Свічанської ділянок надр, що належать до Західного нафтогазоносного регіону України, загальною площею 2388,25 кв. км із перспективними й прогнозними ресурсами обсягом 54,9 млн тонн умовного палива.

"Мінімальний обсяг інвестицій, що мають бути залучені протягом першого етапу геологорозвідувальних робіт, визначається за результатами конкурсів та повинен бути не менше, ніж 1 000 000 000 гривень (1 млрд грн) по кожній ділянці надр", – зазначила Державна служба геології та надр України.

Відповідно до умов конкурсів угоди укладаються строком на 50 років з дня їх підписання. Участь у конкурсах можуть взяти українські й іноземні компанії, крім представників держави, яка здійснює збройну агресію проти України, заявки на конкурси приймаються до 16:00 4 грудня цього року.

Межигірська ділянка, загальною площею 1 515,61 кв. км, розташована у межах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Ресурсна база за категоріями С3+D (коди класів 333+334) складає 21,9 млн тонн умовного палива, уточнила Держгеонадра.

Свічанська ділянка, загальною площею 872,64 кв. км, розташована в межах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Ресурсна база за категоріями С3+D (коди класів 333+334) складає 33 млн тонн умовного палива.

Згідно з умовами конкурсів, обсяг загальних інвестицій, у тому числі тих, що необхідні для забезпечення промислової розробки, визначається за результатами конкурсу. Уся вироблена продукція до моменту розподілу між державою та інвестором належить державі. Максимальна частина компенсаційної продукції, за рахунок якої інвестору буде компенсовано його витрати, становить 55% загального обсягу виробленої продукції до повного відшкодування витрат інвестора.

Частка держави у прибутковій продукції повинна становити: у разі перевищення облікових витрат, що підлягають відшкодуванню, над граничною величиною компенсаційної продукції — 35% державі та 65% інвестору; в іншому разі – 65% державі та 35% інвестору.

Учасник конкурсу повинен заплатити за нього 0,5 млн грн на рахунок Міненерго.

Теги: #паливо #угода #видобування #міненерго_україни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:53 05.09.2025
ТЕС мають план Б з імпортом вугілля на випадок втрати видобутку через обстріли РФ – член наглядради "Укренерго"

ТЕС мають план Б з імпортом вугілля на випадок втрати видобутку через обстріли РФ – член наглядради "Укренерго"

15:08 05.09.2025
Речник МЗС: Новини щодо дронової угоди з США побачимо вже найближчим часом

Речник МЗС: Новини щодо дронової угоди з США побачимо вже найближчим часом

09:28 04.09.2025
Кабмін пропонує припинити участь України в угоді СНД про взаємне визнання ліцензій на будівельну діяльність

Кабмін пропонує припинити участь України в угоді СНД про взаємне визнання ліцензій на будівельну діяльність

17:00 03.09.2025
Українська Fire Point вироблятиме в Данії паливо для своїх далекобійних ракет "Фламінго"

Українська Fire Point вироблятиме в Данії паливо для своїх далекобійних ракет "Фламінго"

18:19 27.08.2025
"Інтергал-Буд" та Ощадбанк уклали першу спільну угоду за програмами "єВідновлення" та "єОселя"

"Інтергал-Буд" та Ощадбанк уклали першу спільну угоду за програмами "єВідновлення" та "єОселя"

01:48 27.08.2025
Найдорожчий особняк цього року в Гонконзі продано за $140 млн

Найдорожчий особняк цього року в Гонконзі продано за $140 млн

13:53 26.08.2025
Литва організовує на своїй території виробництво української зброї – Міноборони

Литва організовує на своїй території виробництво української зброї – Міноборони

19:05 21.08.2025
Путін звузив свої претензії на українські території, зосередившись на Донбасі -- ЗМІ

Путін звузив свої претензії на українські території, зосередившись на Донбасі -- ЗМІ

09:27 21.08.2025
Кабмін пропонує вийти з угоди про принципи справляння непрямих податків під час експорту та імпорту між державами-учасницями СНД

Кабмін пропонує вийти з угоди про принципи справляння непрямих податків під час експорту та імпорту між державами-учасницями СНД

04:27 21.08.2025
Жителі прифронтових територій Сумської області отримають одноразову допомогу на придбання твердого палива – ОВА

Жителі прифронтових територій Сумської області отримають одноразову допомогу на придбання твердого палива – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Уряд призначив трьох членів НКРЕКП

НБУ сподівається на врахування його інфляційних цілей урядом

НБУ сподівається на вирішення зовнішньоторговельного дефіциту в середньостроковій перспективі природним шляхом

НБУ фіналізує законопроєкт для подання заявки на отримання еквівалентності в банківському регулюванні ЄС

НБУ сподівається на прийняття Радою змінених законопроєктів щодо фінмоніторингу для вступу в SEPA

ОСТАННЄ

Соболев: Мінекономіки та НБУ напрацьовують механізми для вдосконалення валютного контролю

"Енергоатом" від початку року сплатив 102 млрд грн за послугу ПСО й покрив 100% її вартості за січень-серпень

ПриватБанк та IFC запустили механізм розподілу ризиків на $100 млн для МСП та торгових гарантій на $20 млн

Обсяг індійського дизпалива на ринку не перевищує 10% – директор А-95

Валютні інтервенції НБУ третій тиждень тримаються на рівні біля $0,5 млрд

Виробник металочерепиці інвестував EUR10 млн у будівництво заводу з рафінації олії на Львівщині

Шмигаль обговорив з делегацією МВФ видатки на оборону на 2025-2026 рр.

"Нафтогаз" та уряд опрацьовують механізми вирішення боргової проблеми в теплопостачанні – глава НАК

Доходи держбюджету за 8 міс.-2025 зросли на 24,2%, видатки – на 23,7%

Більше половини підприємців очікують зростання бізнесу у 2026 році - ЄБА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА