До 60% потреб у пальному Росія може покривати лише імпортом – СЗР

Через системну деградацію енергетичного сектору Росія до кінця року може покривати до 60% своїх потреб у пальному лише за рахунок імпорту, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР).

За даними розвідки, російські нафтопереробні заводи, зосереджені переважно у кількох промислових центрах європейської частини країни, залишаються відсталими за технологіями та структурою виробництва.

"Коли частина цих заводів припинила роботу, країна фактично втратила значну частину внутрішніх потужностей. Без щонайменше шести місяців ремонту у спокійних умовах росія може до кінця року опинитися у залежності від імпорту пального на рівні до 60%", – зазначають у СЗР.

Введена у вересні заборона експорту бензину лише загострила кризу, оскільки зовнішні продажі раніше компенсовували хронічні збитки та частково фінансували модернізацію галузі.

"Без валютних надходжень підприємства позбавлені ресурсів для оновлення, а цінове регулювання на внутрішньому ринку створює штучний дефіцит", – додали у відомстві.

СЗР також попереджає про поширення проблем за межі паливного сектору: зростання цін на бензин впливає на вартість перевезень та ціни споживчих товарів, що у поєднанні з підвищенням ПДВ може призвести до різкого прискорення інфляції.

Джерело: https://szru.gov.ua/news-media/news/do-kintsya-roku-rf-zalezhatyme-vid-importu-palnoho-na-rivni-do-60-