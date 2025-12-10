Інтерфакс-Україна
Події
14:50 10.12.2025

Зеленський доручив СЗР більш предметно відстежувати співпрацю між Москвою та Пекіном

Фото: Telegram @V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка щодо зовнішньополітичної ситуації навколо України та економічної ситуації в Росії від китайських інвестицій, технологій та політичних пріоритетів.

"Доручив СЗР більш предметно відстежувати співпрацю між Москвою та Пекіном і в усіх аспектах, що стосуються національних інтересів України, і в усіх аспектах, що стосуються інтересів наших партнерів у Європі та Америці. Глобальна безпека не повинна програвати через те, що в Росії не зменшується апетит до агресії", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Президент повідомив, що фіксується посилення фактично десуверенізації частини російської території на користь Китаю. За словами Зеленського, мова йде передусім про використання ресурсозабезпечених земель і продаж дефіцитних ресурсів Китаю.

"Також фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з Росією, зокрема у сфері воєнної промисловості. Розвідки партнерів мають аналогічну інформацію", - зазначив він.

Крім того, Іващенко також доповів про політичні кампанії, які запускає Росія, зокрема на дестабілізацію України.

"Будемо протидіяти та блокувати діяльність усіх субʼєктів, які допомагають ворогу. Окремо обговорили активність зовнішньої розвідки України в роботі для повернення українських дітей та обміну полонених", - зазначив президент.

