16:27 23.09.2025

Рубіо закликав європейські країни докласти більше зусиль для протидії Росії – ЗМІ

Фото: https://www.president.gov.ua/

Державний секретар США Марко Рубіо розкритикував європейські країни, які продовжують купувати російські викопні види палива, назвавши це "абсурдом", і закликав їх докласти більше зусиль для тиску на Росію, заявив він в ефірі програми "TODAY" телеканалу NBC.

Рубіо зазанчив, що США, можливо, доведеться "в якийсь момент" ввести додаткові санкції проти Росії, щоб покласти край війні в Україні.

"Як тільки ми почнемо застосовувати жорсткі санкції та інші заходи, наша здатність виступати посередником у досягненні миру буде обмежена", - цитують Рубіо на сайті мовника. "Деякі країни просять США ввести додаткові санкції, але є країни в Європі, які не роблять достатньо, тому я вважаю, що їм потрібно робити більше", – сказав Рубіо.

Теги: #паливо #рубіо #тиск_рф

