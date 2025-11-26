Інтерфакс-Україна
Події
09:33 26.11.2025

Рубіо назвав фейком інформацію про нібито заяву Дрісколла щодо неминучої поразки України у війні з РФ

Рубіо назвав фейком інформацію про нібито заяву Дрісколла щодо неминучої поразки України у війні з РФ
Державний секретар США Марко Рубіо відреагував на матеріал NBC News в якому йдеться про нібито похмуру оцінку ситуації на полі бою в Україні з боку міністра армії США Дена Дрісколла.

У власному дописі в соцмережі X Рубіо заявив: "Ця історія є лише останнім прикладом довготривалої серії 100% фейкових повідомлень про розкол в адміністрації Трампа щодо того, як припинити війну в Україні. Ці люди не просто помиляються, вони буквально щось вигадують".

NBC News посилаючись на двох анонімних джерел, знайомих із питанням, раніше повідомило, що на зустрічі з українськими чиновниками в Києві минулого тижня міністр армії Ден Дрісколл нібито дав "похмуру оцінку" та сказав своїм колегам, що війська України "зіткнулися з жахливою ситуацією на полі бою і зазнають неминучої поразки від російських військ".

