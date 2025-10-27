Інтерфакс-Україна
Події
18:24 27.10.2025

Рубіо обговорив з Ван І підготовку до зустрічі лідерів країн

1 хв читати
Рубіо обговорив з Ван І підготовку до зустрічі лідерів країн

Державний секретар США Марко Рубіо у понеділок провів телефонну розмову з директором Управління Центральної комісії з міжнародних справ КПК та міністром закордонних справ Китаю Ван І, під час якої обговорили підготовку зустрічі президента США Дональда Трампа із головою КНР Сі Цзіньпіном.

"Державний секретар Марко Рубіо сьогодні провів переговори з директором Управління Центральної комісії з міжнародних справ КПК та міністром закордонних справ Китаю Ван І. Вони обговорили важливість відносин між США та Китаєм, а також майбутню зустріч президента Трампа та голови держави Сі в Пусані, Республіка Корея", - повідомив першого заступника прес-секретаря Держдепу Томмі Піготт.

Як повідомлялось, Трамп планує на зустрічі з Сі Цзіньпіном торкнутися теми врегулювання агресії Росії проти України.

Теги: #телефонна_розмова #рубіо #трамп #ван_і

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:38 27.10.2025
Орбан наступного тижня зустрінеться з Трампом, говоритимуть про американські санкції на російську нафту - ЗМІ

Орбан наступного тижня зустрінеться з Трампом, говоритимуть про американські санкції на російську нафту - ЗМІ

09:26 27.10.2025
Трамп про випробування "Буревісника": Путіну не слід випробовувати ракети. Ми не граємо з ними в ігри

Трамп про випробування "Буревісника": Путіну не слід випробовувати ракети. Ми не граємо з ними в ігри

08:18 27.10.2025
Трамп заявив, що дуже швидко зможе врегулювати кризу між Афганістаном і Пакистаном

Трамп заявив, що дуже швидко зможе врегулювати кризу між Афганістаном і Пакистаном

02:55 26.10.2025
Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним, якщо буде впевнений в укладенні угоди

Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним, якщо буде впевнений в укладенні угоди

18:25 24.10.2025
Єрмак обговорив с генсекретарем з нацбезпеки Японії ситуацію на фронті та атаки РФ по цивільним та інфраструктурі

Єрмак обговорив с генсекретарем з нацбезпеки Японії ситуацію на фронті та атаки РФ по цивільним та інфраструктурі

08:38 23.10.2025
Рубіо: США все ще хочуть зустрітися з Росією після запровадження санкцій

Рубіо: США все ще хочуть зустрітися з Росією після запровадження санкцій

18:51 20.10.2025
Рубіо провів телефонну розмову із Лавровим - Держдеп

Рубіо провів телефонну розмову із Лавровим - Держдеп

18:04 20.10.2025
Рубіо може зустрітися з Лавровим 23 жовтня – ЗМІ

Рубіо може зустрітися з Лавровим 23 жовтня – ЗМІ

01:20 16.10.2025
Єрмак і Рубіо обговорили підготовку найближчої зустрічі Зеленського й Трампа

Єрмак і Рубіо обговорили підготовку найближчої зустрічі Зеленського й Трампа

11:05 14.10.2025
Зеленський і Стубб обговорили потребу в посиленні ППО

Зеленський і Стубб обговорили потребу в посиленні ППО

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія: Фокус у питанні фінпідтримки України на 2026-2027 – на росактивах

ГУР ліквідувало окупанта Марзоєва, сина російського генерала, причетного до злочинів проти цивільних в Херсоні

Зеленський: Україна й Європа будуть працювати над планом припинення вогню протягом 7-10 днів

Естонія виділила EUR150 тис. для підтримки енергосистеми України

Україна активно працює із союзниками щодо прискорення постачання систем ППО до кінця цього року - Сибіга

ОСТАННЄ

Міністерка закордонних справ Словенії прибула в Україну

Україна незабаром очікує на 14-й пакет допомоги від Хорватії та 15-й до кінця цього року - Шмигаль

Волонтери УЧХ зустріли евакуаційний потяг на Житомирщині

Торговельна угода між ЄС та Україною забезпечить стабільність і простежуваність для обох сторін – аграрний міністр Данії

Четверо осіб, серед них – поліцейський, постраждали через обстріл на Херсонщині – прокуратура

Міністри оборони України та Хорватії домовилися про створення спільних ланцюгів виробництва та кооперацію оборонних галузей

Зеленський: на Ставці визначили завдання для розширення географії застосування далекобійності

Дві людини постраждали через російські удари у Запорізькій області - ОВА

Антикорупційні органи направили до суду справу про недекларування майна головою АМКУ

РФ пошкодила важливий енергооб'єкт у Корюківському районі на Чернігівщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА