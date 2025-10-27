Рубіо обговорив з Ван І підготовку до зустрічі лідерів країн

Державний секретар США Марко Рубіо у понеділок провів телефонну розмову з директором Управління Центральної комісії з міжнародних справ КПК та міністром закордонних справ Китаю Ван І, під час якої обговорили підготовку зустрічі президента США Дональда Трампа із головою КНР Сі Цзіньпіном.

"Державний секретар Марко Рубіо сьогодні провів переговори з директором Управління Центральної комісії з міжнародних справ КПК та міністром закордонних справ Китаю Ван І. Вони обговорили важливість відносин між США та Китаєм, а також майбутню зустріч президента Трампа та голови держави Сі в Пусані, Республіка Корея", - повідомив першого заступника прес-секретаря Держдепу Томмі Піготт.

Як повідомлялось, Трамп планує на зустрічі з Сі Цзіньпіном торкнутися теми врегулювання агресії Росії проти України.