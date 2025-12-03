Туреччина докладає максимальних зусиль для завершення війни в Україні - Ердоган в розмові з Макроном

Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган у середу провів телефонну розмову з президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном на прохання французької сторони, обговорювалися двосторонні відносини, війна між РФ та Україною, а також регіональні та глобальні питання.

Як повідомляє Адміністрація президента Республіки Туреччина, Ердоган заявив про важливість розвитку співпраці між Туреччиною та Францією, і що вони продовжуватимуть робити кроки для досягнення цієї мети. "Наш президент заявив, що Туреччина докладає максимальних зусиль для завершення війни між Україною та Росією шляхом встановлення справедливого та тривалого миру", - йдеться у повідомленні у соцмережах.

Ердоган зазначив, що контакти зі сторонами "для активізації Стамбульського процесу тривають, і що Туреччина готова зробити все можливе, щоб якомога швидше відкрити двері до миру".

Турецький президент додав також, що дипломатичні канали повинні використовуватися найефективнішим чином для досягнення міцного миру, і що підтримка Туреччиною процесу припинення вогню та його наслідків продовжуватиме зростати, а також що уникнення кроків, які загрожують глобальному миру, сприятиме мирним зусиллям.

Під час розмови також обговорювалася остання ситуація на Кавказі, у Газі та Сирії.