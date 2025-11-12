США залишаються непохитними у співпраці з партнерами, аби заохотити РФ до дипломатії - Рубіо

Фото: https://www.axios.com

США непохитні у співпраці з партнерами, щоб заохотити Росію до дипломатії та безпосереднього діалогу з Україною задля тривалого миру, заявив державний секретар США Марко Рубіо за результатами переговорів з українським колегою Андрієм Сибігою у Канаді.

Рубіо на своїй сторінці у соцмережі Х написав, що зустрівся з міністром закордонних справ України та колегами з країн G7, щоб обговорити "шляхи зміцнення оборони України та припинення цього кривавого конфлікту".

"Сполучені Штати залишаються непохитними у співпраці з нашими партнерами, щоб заохотити Росію до дипломатії та безпосередньої взаємодії з Україною заради міцного та тривалого миру", - написав держсекретар.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 11-12 листопада відвідує Канаду для участі в засіданні міністрів закордонних справ країн "Групи семи" на запрошення канадської колеги Аніти Ананд.

У Держдепі США раніше повідомили, що державний секретар США Марко Рубіо приєднається до зустрічі G7 на рівні глав зовнішньополітичних відомств у Канаді цього тижня, де говоритиме, зокрема, про ініціативу президента США щодо миру в Україні.

Міністерська зустріч у форматі країн G7 проходитиме з 11 по 12 листопада в регіоні Ніагара (Онтаріо) у Канаді.