00:17 29.11.2025

Рубіо може пропустити зустріч глав МЗС НАТО в Брюсселі на тлі напруженої ситуації довкола плану Трампа щодо України

Держсекретар США Марко Рубіо планує пропустити зустріч міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі наступного тижня, ймовірна відсутність Рубіо відбувається на тлі спроб американських та українських чиновників узгодити план Трампа щодо завершення вторгнення Росії в Україну, а також на тлі напруженої політичної ситуації в Києві, повідомляє Reuters.

"Замість нього Вашингтон представить заступник держсекретаря Крістофер Ландау", повідомив виданню один із чиновників.

Прес-секретар Держдепартаменту відмовилася коментувати ймовірну відсутність Рубіо, але нагадала, що Рубіо регулярно зустрічається з союзниками. "Секретар Рубіо вже відвідав десятки зустрічей із союзниками НАТО, і було б повністю непрактично очікувати його присутності на кожній зустрічі", — зазначив старший чиновник Держдепартаменту.

Джерело: https://www.reuters.com/world/us/rubio-plans-skip-nato-meeting-key-moment-ukraine-sources-say-2025-11-28/

Теги: #нато #рубіо #зустріч

