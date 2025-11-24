Рубіо заявив, що переговори були "дуже корисними" та має обговорити їх з Трампом

Президент США Дональд Трамп у понеділок зустрінеться з держсекретарем Марко Рубіо, який у вихідні керував переговорами в Женеві (Швейцарія) щодо внесення поправок до мирної пропозиції для України, передає Sky News.

"Я дуже оптимістично налаштований, що ми зможемо чогось досягти", – зазначив він.

У неділю Рубіо, який також є радником Трампа з питань національної безпеки, заявив, що переговори були "дуже корисними", і що це був найпродуктивніший день за "дуже довгий час".

Джерело: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-trumps-peace-plan-revealed-in-full-but-zelenskyy-says-his-team-must-check-its-genuine-12541713?postid=10589143#liveblog-body