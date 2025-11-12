Сибіга провів зустріч із Рубіо, обговорили мирні зусилля

Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з державним секретарем США Марком Рубіо надав оновлену інформацію про поточну ситуацію на полі бою, мирні зусилля та пріоритети щодо зміцнення обороноздатності та енергетичної стійкості .

"Радий зустрітися з Марко Рубіо під час нашої сесії G7 у Канаді. Україна цінує мирні зусилля президента Дональда Трампа та дуже ефективні енергетичні санкції проти Росії", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга закликав продовжувати збільшувати ціну війни для Путіна та його режиму, змушуючи Росію припинити війну.

"Я також надав оновлену інформацію про поточну ситуацію на полі бою, мирні зусилля та наші конкретні пріоритети щодо зміцнення обороноздатності та енергетичної стійкості України", - зазначив глава МЗС.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 11-12 листопада відвідає Канаду для участі в засіданні міністрів закордонних справ країн "Групи семи" на запрошення канадської колеги Аніти Ананд.

У Держдепі США раніше повідомили, що державний секретар США Марко Рубіо приєднається до зустрічі G7 на рівні глав зовнішньополітичних відомств у Канаді цього тижня, де говоритиме, зокрема, про ініціативу президента США щодо миру в Україні.

Міністерська зустріч у форматі країн G7 проходитиме з 11 по 12 листопада в регіоні Ніагара (Онтаріо) у Канаді.