Інтерфакс-Україна
Події
18:22 12.11.2025

Сибіга провів зустріч із Рубіо, обговорили мирні зусилля

1 хв читати
Сибіга провів зустріч із Рубіо, обговорили мирні зусилля
Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з державним секретарем США Марком Рубіо надав оновлену інформацію про поточну ситуацію на полі бою, мирні зусилля та пріоритети щодо зміцнення обороноздатності та енергетичної стійкості .

"Радий зустрітися з Марко Рубіо під час нашої сесії G7 у Канаді. Україна цінує мирні зусилля президента Дональда Трампа та дуже ефективні енергетичні санкції проти Росії", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга закликав продовжувати збільшувати ціну війни для Путіна та його режиму, змушуючи Росію припинити війну.

"Я також надав оновлену інформацію про поточну ситуацію на полі бою, мирні зусилля та наші конкретні пріоритети щодо зміцнення обороноздатності та енергетичної стійкості України", - зазначив глава МЗС.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 11-12 листопада відвідає Канаду для участі в засіданні міністрів закордонних справ країн "Групи семи" на запрошення канадської колеги Аніти Ананд.

У Держдепі США раніше повідомили, що державний секретар США Марко Рубіо приєднається до зустрічі G7 на рівні глав зовнішньополітичних відомств у Канаді цього тижня, де говоритиме, зокрема, про ініціативу президента США щодо миру в Україні.

Міністерська зустріч у форматі країн G7 проходитиме з 11 по 12 листопада в регіоні Ніагара (Онтаріо) у Канаді.

Теги: #рубіо #зустріч #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:25 12.11.2025
США залишаються непохитними у співпраці з партнерами, аби заохотити РФ до дипломатії - Рубіо

США залишаються непохитними у співпраці з партнерами, аби заохотити РФ до дипломатії - Рубіо

17:23 12.11.2025
Сибіга запевнив колег з країн G7, що причетні до корупційних схем в Україні будуть притягнуті до відповідальності

Сибіга запевнив колег з країн G7, що причетні до корупційних схем в Україні будуть притягнуті до відповідальності

17:08 12.11.2025
Сибіга закликав держави G7 збільшити інвестицій в українське виробництво ракет і дронів

Сибіга закликав держави G7 збільшити інвестицій в українське виробництво ракет і дронів

17:09 10.11.2025
Зустріч глав МЗС країн G7 відбудеться 11-12 листопада у Канаді, запрошений Сибіга

Зустріч глав МЗС країн G7 відбудеться 11-12 листопада у Канаді, запрошений Сибіга

09:11 09.11.2025
Білий дім спростував заяву Будапешта про безстрокове звільнення Угорщини від санкцій на імпорт російських енергоносіїв

Білий дім спростував заяву Будапешта про безстрокове звільнення Угорщини від санкцій на імпорт російських енергоносіїв

22:28 08.11.2025
Сибіга про ворожу атаку енергетики: це були добре сплановані удари РФ

Сибіга про ворожу атаку енергетики: це були добре сплановані удари РФ

18:19 07.11.2025
Сибіга: Посилення візових правил для росіян в ЄС – відповідь на ескалацію гібридних загроз з боку РФ

Сибіга: Посилення візових правил для росіян в ЄС – відповідь на ескалацію гібридних загроз з боку РФ

16:52 07.11.2025
Зеленський вважає, що Орбан під час зустрічі з Трампом обговорюватиме питання енергетики

Зеленський вважає, що Орбан під час зустрічі з Трампом обговорюватиме питання енергетики

14:42 07.11.2025
Щонайменше 1436 громадян з 36 африканських країн воюють у лавах армії РФ проти України - Сибіга

Щонайменше 1436 громадян з 36 африканських країн воюють у лавах армії РФ проти України - Сибіга

16:14 05.11.2025
Сибіга обговорив у Києві із послом США при НАТО посилення далекобійних спроможностей України

Сибіга обговорив у Києві із послом США при НАТО посилення далекобійних спроможностей України

ВАЖЛИВЕ

Заходи обмеження споживання е/е 13 листопада будуть застосовуватися цілодобово у більшості областей

Свириденко внесла в Раду подання на звільнення Галущенка та Гринчук

Сирський: Про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення Сил оборони не йдеться

Гринчук подала у відставку з посади міністра енергетики

Міндіч залишив Україну на законних підставах - Держприкордонслужба

ОСТАННЄ

До Ради надійшли подання на звільнення Галущенка та Гринчук - Стефанчук

DeepState: Після зайняття Рівнопілля у ворога відкривається оперативний простір руху на Гуляйполе

DroneUA планує вдвічі збільшити присутність в Україні як ексклюзивний дистриб’ютор EcoFlow

Київ планує міжнародний конкурс для оновлення генплану - головний архітектор

Шмигаль провів нараду з командуванням 113 ОБрТрО щодо ситуації в районі Вовчанська

У Норвегії власна думка щодо гарантії фінпідтримки Києва під заморожені російські кошти – Столтенберг

Заходи обмеження споживання е/е 13 листопада будуть застосовуватися цілодобово у більшості областей

Свириденко внесла в Раду подання на звільнення Галущенка та Гринчук

Рада розгляне заяви міністрів юстиції та енергетики на найближчому засіданні - Палійчук

Сирський: Про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення Сил оборони не йдеться

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА