Інтерфакс-Україна

Економіка

17:59 18.03.2025

Обсяги знищеного міні-НПЗ в Мерефі складали менше 1% ринку – директор А-95

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Обсяги знищеного міні-НПЗ в Мерефі складали менше 1% ринку – директор А-95

Знищення Мереф’янського міні-НПЗ внаслідок атак РФ, це, безсумнівно, ще одна економічна втрата України, але значних наслідків для ринку не буде, оскільки завод працював в експериментальному режимі, а його обсяги були несуттєвими – менше 1%, повідомив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

"Це чергова втрата для бізнесу, це дуже погано. Але щодо ринку, то це не матиме значних наслідків, оскільки частка заводу на ринку була несуттєвою, це менше 1%", – сказав Куюн в коментарі інтернет-порталу "Енергореформа".

Як повідомляли ЗМІ, зокрема "РБК", з посиланням на пресслужбу Харківської інвестиційно-промислової групи AES Group, якій належить Ukrainian Petroleum (Мереф’янський міні-НПЗ), в ніч на вівторок, 18 березня російські дрони знищили його. За інформацією пресслужби, НПЗ працював на 10% своєї потужності.

У травні 2023 року "Енергореформа" з посиланням на президента групи Костянтина Валеуліна вже повідомляла про критичні ушкодження заводу внаслідок атак РФ. Тоді Валеулін зазначав, що робота над Ukrainian Petroleum була гордістю для компанії, оскільки це перший в Україні приватний нафтопереробний завод. Його створили на базі старого НПЗ, запустили в час активної фази війни.

Теги: #куюн #енергетика #атака #нпз

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