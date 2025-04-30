Інтерфакс-Україна
Події
15:42 30.04.2025

Водіям краще оминати дешеве пальне та "бочки" після введення з 1 травня бензину з 5% біоетанолу – директор А-95

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Водіям краще оминати дешеве пальне та "бочки" після введення з 1 травня бензину з 5% біоетанолу – директор А-95

Водіям необхідно утриматися від заправляння своїх авто на АЗК з відверто демпінговими цінами та так званих "бочках", оскільки є сумніви в забезпеченні якості пального з вимогою обов’язкового додавання 5% біоетанолу до бензину (Е5) з 1 травня, вважає директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

"Рекомендації: мінімум травень і червень утриматись від купівлі "дешевого" бензину. Він вам таким потім не здасться. Точно не заправлятися на "бочках" – там точно ніхто нічого (підлаштовувати інфраструктуру до особливостей бензину з біоетанолом – ЕР) робити не буде", – написав він у своєму Facebook у середу.

Куюн також закликав водіїв зберігати чеки і звертатися до АЗК у разі виникнення якихось відхилень по якості пального.

Експерт пояснив, що через гігроскопічність біоетанолу, що з часом може привести до розшарування пального на спирт, воду та низькооктановий бензин, треба зачистити резервуари на нафтобазах і АЗС, бензовози, а також постійно моніторити в подальшому, використовуючи спеціальні маркери води.

"У великих мережах ця робота тривала останній місяць мінімум. Створені штаби оперативного регування на різні ситуації. Тобто без уваги жодне питання не залишиться. Чесно, не знаю, що роблять так звані економ-мережі та інші периферійні гравці", – зазначив директор А-95.

Він також уточнив, що ключові мережі обрали варіант закупівлі готового продукту на європейських НПЗ, і тут ризику неякісного пального, на його думку, немає.

Водночас занижену ціну на бензин він пов’язує в тому числі й з відсутністю систем контролю якості, відповідного обладання та персоналу, а також з тактикою виробництва спиртового бензину на нафтобазах.

"Що з того буде, не знаю. Також не знаю, як там з технологічною культурою, чи зачищає хтось ті резервуари, чи покладається на руський "авось пронесе", – підкреслив Куюн.

При цьому він вчергове зауважив, що підвищення цін на пальне не очікується, додавши, що насправді бензин з 5% біоетанолом, який маркується Е5, вже є на багатьох АЗС, і продемонстрував чек "Укрнафти".

Як повідомлялося, обов'язкове додавання до бензинів з октановим числом менше 98 з 1 травня передбачене законом №3769-IX від 4 червня 2024 року (за винятком пального для потреб Міноборони, Державного резерву та для створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів).

Власник та генеральний директор Групи компаній "Параллель" Олександр Дубінін (мережа АЗК Parallel) у бліц-інтерв'ю "Енергореформі" зазначив, що ця вимога суттєво не вплине на ціну пального на АЗС. Втім, він звернув увагу, що, ініціатива про додавання біоетанолу, хоч і декларує підтримку національного агровиробника, однак велика частина товарного бензину з біоетанолом постачатиметься вже готовою продукцією з європейських НПЗ, а українська інфраструктура поки що для цього недостатньо розвинена.

Зі свого боку СЕО групи компаній "OKKO" Василь Даниляк запевнив, що ніякого колапсу на АЗС з 1 травня у зв’язку з вимогою додавання 5% біоетанолу до бензинів не буде.

"Не буде ніякого колапсу. Ми будемо спочатку завозити готовий нафтопродукт з біоетанолом, а потім, крок за кроком, всі оператори будуть самі це робити", – сказав Даниляк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Теги: #пальне #куюн #азк

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