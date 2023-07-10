Ціни на пальне стабілізуються на початку серпня - директор "А-95"

Ціни на моторне пальне стабілізуються на початку серпня після того, як на ринок вийдуть нові партії пального з урахуванням акцизу в структурі ціни, вважає директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

"Це станеться, коли обсяги пального з новим податковим навантаженням, які почали розмитнюватися з 1 липня, повністю замістять собою старі запаси. За нашими очікуваннями, це відбудеться на початку серпня", - сказав експерт на брифінгу в "Укрінформі" в понеділок.

За словами Куюна, певним прогнозним індикативом для майбутніх цін на пальне на роздрібному ринку може слугувати оптовий ринок, який набагато швидше реагує на фіскальні зміни.

"Оптовий ринок вирізняється тим, що там немає залишків у операторів, вони працюють дуже швидко і дуже швидко включають у ціни всі нові обставини та фактори. Оптовий ринок почав зростати ще наприкінці червня і на сьогодні маємо таку картину: по бензину А-95 ціни збільшилися на 7,74 грн/л, по дизпальному - майже на 7 грн/л. У цьому ринку нові податки вже є і його можна проєктувати і на майбутні роздрібні ціни", - зазначив директор "А-95".

Зі свого боку, за даними консалтингової групи, за перший тиждень липня в роздробі ціна на А-95 у середньому зросла на 3 грн - до 47,90 грн/л, дизпаливо - на 3,45 грн, до 46,86 грн/л, скраплений газ - на 1,47 грн, до 23,39 грн/л.

"Основним фактором подорожчання став ПДВ, оскільки цей податок сплачується одразу на момент продажу і одразу автоматично вступив у дію. Далі очікуємо, що ціна буде поступово зростати вже за рахунок акцизу, акцизний збір сплачується на момент перетину кордону", - пояснив експерт.

Як він нагадав, податкове навантаження на моторне пальне з 1 липня збільшилося на А-95 - на 11 грн/л, дизпаливо - на 8 грн/л, скраплений газ - на 3 грн/л.

За інформацією директора "А-95", у червні в Україні було зафіксовано рекордний рівень імпортних поставок дизпалива з початку повномасштабної російської агресії на рівні 650 тис. тонн.

"Відповідно, це говорить про те, що трейдери готувалися до цього, привезли багато пального з низьким податком. Цей запас зараз реалізовуватимуть і поступово на ринок надходити моторне паливо вже з новими податками. І коли ця ротація запасів завершиться, тоді можна буде говорити про повну інтеграцію нових податків у ціну", - резюмував експерт.

Як повідомлялося, у середині березня 2022 року Рада ухвалила закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни, спрямований, зокрема, на утримання цін на пальне. Згідно з ним, тимчасово, на період дії воєнного стану, на паливо встановлювали нульовий акциз і ПДВ у 7% замість 20%.

Рада 21 вересня 2022 року ухвалила законопроєкт №7668-д про повернення акцизів на моторне пальне, встановивши їх на бензин і дизель у розмірі EUR100 (тут і далі - за тисячу літрів), на скраплений газ, бутан та ізобутан - EUR52, на альтернативне моторне пальне і біодизель - EUR100. ПДВ для всіх видів палива при цьому залишився на рівні 7%.

Однак згідно з цим документом, з 1 липня 2023 року рівень податків на пальне повернувся до довоєнного рівня: ПДВ - до 20%, акциз на бензин - до EUR213, на дизпаливо - до EUR140 за 1 тис. л.