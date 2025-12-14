Ukrainian building awards 2025: головна подія року у девелопменті та архітектурі

18 грудня 2025 року у Києві, в Hyatt Regency Kyiv, відбудеться церемонія Ukrainian Building Awards 2025 — наймасштабніша галузева подія, що визначає ключових лідерів будівельного та девелоперського ринку України.

Організатор заходу — Медіагрупа DMNTR, команда з 25-річним досвідом у створенні бізнес-форумів та національних премій, що об’єднують девелоперів, архітекторів, виробників, інвесторів та управлінців державного рівня.

Очікується понад 1500 гостей та присутність провідних українських медіа

Головна ідея 2025 року

«Лідери відбудови. Вплив. Якість. Репутація»

Премія зосереджена на визначенні компаній та особистостей, які формують нові стандарти ринку: від архітектури й девелопменту — до інвестицій, інфраструктури та дизайну.

Ukrainian Building Awards — це індикатор довіри, репутації та реального внеску в розвиток країни.

Ключові акценти програми

Інвестиційний фокус

Нові можливості для фінансування проєктів, драйвери економіки та підходи до залучення міжнародного капіталу.

Еволюція девелопера

Як змінюється роль девелопера у 2025–2026 роках — від управління ризиками до створення цінностей для суспільства.

Ресурсна стратегія та конкурентоспроможність

Компанії діляться практиками, які дозволяють масштабуватися навіть у час невизначеності.

Архітектура та урбаністика майбутнього

Погляд на відбудову: автентика, контекст, технології, синергія поколінь.

Репутація як ключовий капітал

Чому 2025 рік остаточно змінив правила гри у комунікаціях, PR та довірі ринку.

Стань частиною Ukrainian Building Awards — будб у професійній площині, де визначаються стандарти 2026 року.

Це місце, де компанії заявляють про себе, встановлюють партнерства, які впливають на ринок, і отримують визнання, що має вагу для інвесторів, клієнтів та медіаспільноти.

Премія — це не просто церемонія, а простір статусу та змісту, де кожен виступ та кожна номінація формують майбутній вигляд галузі.

Структура події

Дата: 18 грудня 2025 року

Місце: Hyatt Regency Kyiv, вул. Алли Тарасової 5

Формат: офлайн-подія, конференція + церемонія нагородження

Час: 11:00 – 22:00

10:00–12:00 — Реєстрація гостей та ранковий нетворкінг

12:00–18:00 — Конференція, що включає:

12:00–12:50 — Інвестиційний потенціал України: можливості, ризики, перспективи

13:00–13:50 — Економіка відбудови: як залучити інвестиції та створити довгострокову вартість для України

14:00–14:50 — Реставрація й ревіталізація: нове життя для занедбаних просторів

15:00–16:00 — Конкурентоспроможність і ресурсна стратегія: ключові драйвери ринку

16:00–17:00 — Еволюція девелопера: Я, Ти, Суспільство — як формується новий тип відповідального бізнесу

18:00–22:00 — Урочиста церемонія Ukrainian Building Awards 2025

Нагородження у трьох блоках:

Творець року, Інтер’єр року, Yellow



Інвестиційний блок



Категорії “Девелопер року” та спеціальні відзнаки

Фінальна частина — святкова вечеря та виступ гурту СКАЙ.

Чому варто бути присутнім

Підсумки року та стратегічні прогнози на 2026.

Прямий доступ до топменеджменту ринку.

Можливість заявити про компанію як про експерта.

Високе медійне охоплення.

Нетворкінг, що переростає у партнерства.

Атмосфера довіри, професійності та драйву розвитку.

Як долучитися

Реєстрація доступна на офіційному сайті: www.ubc-ua.info/uba

Контакти організаторів:

Медіагрупа DMNTR

Телефон: +38 (044) 461 91 28

Email: [email protected]

Ukrainian Building Awards 2025 — простір, де формується репутація майбутнього та визначаються компанії, що будують нову Україну.

Долучайтеся, щоб бути серед тих, хто формує правила гри галузі.

Медіагрупа DMNTR — команда з 25-річним досвідом створення професійних заходів для архітектурно-будівельної та інвестиційної аудиторії. Серед ключових проєктів:

— Ukrainian Building Congress

— Ukraine Investment Congress

— Всеукраїнський конкурс «Інтер’єр Року»

— Ukraine Urban Awards

— Архітектурно-девелоперська премія «Творець Року»

Ми також видаємо провідний архітектурно-дизайнерський журнал DMNTR та щодня публікуємо інсайти, репортажі, новини та аналітику на наших майданчиках.

