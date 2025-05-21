Інтергал-Буд — лідер серед забудовників України за версією ЛУН та Forbes Ukraine

20 травня був опублікований всеукраїнський рейтинг забудовників, у якому компанія "Інтергал-Буд" посіла перше місце за кількістю зданих квартир у 2024 році. Рейтинг сформували аналітики платформи ЛУН у партнерстві з Forbes Ukraine.

Це чергове підтвердження стабільності, професіоналізму та високих темпів роботи нашої компанії. Рейтинг був підготовлений аналітичним сервісом ЛУН. До нього увійшли компанії з Києва та Київської області, Львова, Івано-Франківська, Вінниці, Одеси, Рівного та Житомира — за результатами аналізу діяльності забудовників по всій Україні.

До переліку включено лише багатоквартирні житлові будинки, що отримали сертифікати про введення в експлуатацію у 2024 році — без урахування котеджів і таунхаусів. Таким чином, рейтинг демонструє реальні обсяги зданого житла та динаміку розвитку житлового будівництва в країні.

Компанія Інтергал-Буд посіла заслужено перше місце за кількістю зданих квартир у 2024 році згідно з всеукраїнським рейтингом забудовників, який склали ЛУН спільно з Forbes Ukraine.

Для нас ця відзнака — ще одне підтвердження правильності обраного курсу. Ми системно виконуємо зобов’язання перед інвесторами, дотримуємося сучасних будівельних стандартів і продовжуємо впевнено розвиватися навіть в умовах нестабільності.

У яких ЖК здавались квартири?

У 2024 році були введені в експлуатацію квартири в наступних житлових комплексах компанії:

ЖК Нивки-Парк

ЖК Сирецькі Сади

ЖК Причал 8

ЖК Паркові Озера

ЖК Голосіївський

ЖК CITY HUB

Інтергал-Буд — у ТОП-10 у трьох незалежних рейтингах поспіль

Завдяки стабільній динаміці будівництва та своєчасному введенню об’єктів в експлуатацію, наша компанія вже втретє поспіль посідає перше місце серед найуспішніших девелоперів України за обсягами зданого житла.

Дякуємо за вашу підтримку! Інтергал-Буд продовжує будувати житло, в якому хочеться жити.

Рейтинг від ЛУН та Forbes Ukraine