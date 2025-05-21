Інтергал-Буд — лідер серед забудовників України за версією ЛУН та Forbes Ukraine
20 травня був опублікований всеукраїнський рейтинг забудовників, у якому компанія "Інтергал-Буд" посіла перше місце за кількістю зданих квартир у 2024 році. Рейтинг сформували аналітики платформи ЛУН у партнерстві з Forbes Ukraine.
Це чергове підтвердження стабільності, професіоналізму та високих темпів роботи нашої компанії. Рейтинг був підготовлений аналітичним сервісом ЛУН. До нього увійшли компанії з Києва та Київської області, Львова, Івано-Франківська, Вінниці, Одеси, Рівного та Житомира — за результатами аналізу діяльності забудовників по всій Україні.
До переліку включено лише багатоквартирні житлові будинки, що отримали сертифікати про введення в експлуатацію у 2024 році — без урахування котеджів і таунхаусів. Таким чином, рейтинг демонструє реальні обсяги зданого житла та динаміку розвитку житлового будівництва в країні.
Компанія Інтергал-Буд посіла заслужено перше місце за кількістю зданих квартир у 2024 році згідно з всеукраїнським рейтингом забудовників, який склали ЛУН спільно з Forbes Ukraine.
Для нас ця відзнака — ще одне підтвердження правильності обраного курсу. Ми системно виконуємо зобов’язання перед інвесторами, дотримуємося сучасних будівельних стандартів і продовжуємо впевнено розвиватися навіть в умовах нестабільності.
У яких ЖК здавались квартири?
У 2024 році були введені в експлуатацію квартири в наступних житлових комплексах компанії:
- ЖК Нивки-Парк
- ЖК Сирецькі Сади
- ЖК Причал 8
- ЖК Паркові Озера
- ЖК Голосіївський
- ЖК CITY HUB
Інтергал-Буд — у ТОП-10 у трьох незалежних рейтингах поспіль
Завдяки стабільній динаміці будівництва та своєчасному введенню об’єктів в експлуатацію, наша компанія вже втретє поспіль посідає перше місце серед найуспішніших девелоперів України за обсягами зданого житла.
Дякуємо за вашу підтримку! Інтергал-Буд продовжує будувати житло, в якому хочеться жити.
Рейтинг від ЛУН та Forbes Ukraine