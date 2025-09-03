НБУ фіналізує законопроєкт для подання заявки на отримання еквівалентності в банківському регулюванні ЄС

Національний банк України фіналізує законопроект, який напрацьовував з консультантами за технічної допомоги Європейського банку реконструкції та розвитку, для отримання еквівалентності з європейськими нормами в сфері доступу до професійної таємниці і конфіденційності, повідомив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"Приблизно у вересні ми очікуємо на його опрацювання з European Banking Authority (EBA) – банківським наглядовим органом Європейського Союзу. Коли це відбудеться, ми зможемо подати цей законопроєкт до парламенту. Після ухвалення закону можемо розраховувати на отримання статусу еквівалентності в сфері банківської професійної таємниці та конфіденційності", – сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Ніколайчук пояснив, що це дозволить подати заявку на отримання еквівалентності в банківському регулюванні, де наразі, за оцінками консультантів, Україна має рівень регуляторної еквівалентності близько 77%.

Перший заступник голови НБУ наголосив, що отримання еквівалентності в банківському регулюванні дозволить материнських компаніям банків з іноземним капіталом в своїй консолідованій звітності відчутно зменшити кредитний ризик, який вони зараз присвоюють українським державним цінним паперам, які купують їхні "дочки".

"Це відкриє для українських банків з іноземним капіталом додаткові можливості для нарощування своїх активних операцій", – зазначив він.

Говорячи про євроінтеграцію, Ніколайчук також повідомив, що регулятор майже завершив двосторонні зустрічі з Європейською комісією та активно долучився до підготовки переговорних позицій України по першому, другому і шостому переговорних кластерах.

"Дуже очікували на відкриття цих кластерів для переговорів, однак, на жаль, через позицію окремих членів Європейського Союзу поки що цього не відбулося. Сподіваємося, що найближчим часом за головування Данії у нас все-таки буде можливість відкрити ці кластери для переговорів. Концентруємося на цьому", – сказав перший заступник голови.

За його словами, Нацбанк також завершує підготовку переговорної позиції по третьому кластеру, що охоплює розділ 17 "Економічна та монетарна політика". У ньому значна увага приділяється аналізу відповідності українського законодавства, зокрема закону "Про Національний банк", європейським стандартам.

"Тепер можна говорити про необхідність внесення деяких змін до закону про НБУ. На мою думку, вони не стільки фактично, скільки юридично посилять незалежність Національного банку України та нашу відповідність європейським стандартам", - зазначив він.