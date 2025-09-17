Інтерфакс-Україна
Події
13:47 17.09.2025

Викрито масштабні зловживання у лісовій сфері, що завдали збитків на понад 700 млн грн

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань України викрило масштабні зловживання у лісовій сфері, що завдали збитків на понад 700 млн грн, слідчі ДБР звернулися до суду з клопотаннями про обрання запобіжних заходів підозрюваним.

Як повідомляється на сайті відомства у середу, кількість виявлених порушень свідчить про глибоку системність проблем, що починаються на рівні керівництва та спускаються вниз. "Посадовці на місцях зловживають службовим становищем і завдають мільйонних збитків державі через відсутність або навіть потурання "з гори", у тому числі з ДП "Ліси України", - зазначили в бюро.

Так, ДБР виявило масштабні вирубки на Прикарпатті у Кутському та Делятинському лісгоспах.

"Починаючи з 2022 р. керівництво "Кутського лісгоспу" організовувало незаконні видачі лісорубних квитків. Це дозволило проводити масові рубки в Національному природному парку "Гуцульщина" без необхідних дозволів та лімітів. Через що знищено понад 13 тис. дерев на площі майже 200 га, а збитки для держави перевищили 697 млн грн. Ще один епізод стосується колишнього директора "Делятинського лісгоспу", який підписав чотири незаконні квитки на суцільні рубки. Через це у двох лісництвах було вирубано 775 дерев різних порід, що завдало шкоди на понад 3,3 млн грн.", - повідомляють правоохоронці.

Усім фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі залежно від кваліфікації злочинів. Слідчі ДБР звернулися до суду з клопотаннями про обрання запобіжних заходів.

Також у Дніпропетровський області працівники ДБР повідомили про підозру колишньому керівнику однієї з філій ДП "Ліси України", який допустив незаконну вирубку дерев у ландшафтному заказнику місцевого значення "Мости" на території Кам’янського району.

"Заказник "Мости" площею понад 2,3 тис. га створений для збереження унікальної лісової екосистеми. Будь-яка вирубка там можлива лише за спеціальними дозволами, однак посадовець цього не проконтролював і допустив незаконну видачу лісорубних квитків. У результаті було знищено насаджень на суму понад 6,9 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Колишньому очільнику лісгоспу інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу та відшкодування завданих збитків.

