UDS допоможе у розмінуванні Чорнобильської зони, лісів та водойм України

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України та Українська Державна Спеціалізована Організація з протимінної діяльності (UDS) уклали меморандум про співпрацю.

"Мета Меморандуму - співпраця у сфері гуманітарного розмінування, спільний пошук донорів для проєктів у лісовому та водному господарствах, а також розмінування територій Чорнобильської зони відчуження. Також йдеться про співпрацю задля залучення міжнародних і національних грантових ресурсів для фінансування гуманітарних програм та проєктів з відновлення довкілля", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі Міндовкілля в понеділок.

UDS є національним оператором протимінної діяльності, об’єднує саперів-ветеранів Сил оборони України, професійних лікарів та менеджерів та здійснює свою діяльність з повагою до довкілля, керуючись принципами "Не нашкодь", обов'язкової оцінки впливу на довкілля та відновлення середовища після завершення робіт. Ці принципи базуються на міжнародних стандартах IMAS 07.11, системі екологічного менеджменту ISO 14001, екологічній політиці UDS та природоохоронному законодавстві України.

Державне агентство водних ресурсів України також підписало з UDS меморандум про співпрацю у сфері гуманітарного розмінування водних об'єктів та прибережних зон.

"Спільна ініціатива має на меті не лише виявлення та знешкодження небезпечних предметів, а й відновлення безпечного доступу до річок, озер і водосховищ, особливо у постраждалих від війни регіонах", - зазначається в повідомленні.

Цього року в рамках співпраці з Держводагентством UDS планує розпочати нетехнічне обстеження та розмінування річок та озер Миколаївської та Київської областей. Як зазначається, UDS єдині з недержавних компаній, які можуть швидко безпечно та якісно розміновувати акваторії та річки.